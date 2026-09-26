X（旧Twitter）で話題になっているのは、あまりに人間臭いわんこの姿。その表情は記事執筆時点で15万4000回を超えて表示されており、「人間すぎるｗ」「トトロかと思った(笑)」「可愛くてツボ」などのコメントの他、1万1000件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：夫がくしゃみをした結果→寝ていた犬が『ビックリ』してしまい…人間すぎる『表情』】

くしゃみの音に驚いて…

Xアカウント「@poco20220603」の投稿主さんは、『ぽこ』ちゃんという可愛いシーズーと暮らしています。

この日、家でのんびり過ごしていた投稿主さん一家。夫がくしゃみをすると、仰向けで気持ちよさそうに寝ていた愛犬のぽこちゃんが、びっくりして目を覚ましました。

突然の大きな音に驚いたのか、慌てたように夫のいる方へ視線を向けます。ついさっきまで眠っていたとは思えないほど、目を見開いていたそうです。

ぽこちゃんの表情に投稿主さんも思わず笑ってしまいました。夫を見つめる顔は、まるで「え……なに……？」とドン引きしているかのよう。驚きながらも、どこか呆れたような表情だったのです。

くしゃみをした夫と、それをじっと見つめるぽこちゃん。まるで人間同士のやり取りを見ているよう。寝ているところを起こされ、かなり驚いたのでしょう。あまりにも人間らしいリアクションに、思わずクスッと笑ってしまいますね。

人間っぽいところが魅力♡

そんなぽこちゃんは、普段から人間臭いところがあるそうです。投稿主さんの見立てでは、まるで「中間管理職」のような雰囲気なのだとか。ソファのアームにもたれかかり、ゆったりと寛ぐ姿からは、なんともいえない貫禄が漂っています。

一方で、夫と手を繋いだまま仲良く眠ることも。くしゃみに驚くことはあっても、いつもは仲良しなことが伝わります。

大人びた雰囲気と甘えん坊な一面をあわせ持つ、唯一無二の魅力がたっぷり詰まったぽこちゃんでした。

Xアカウント「@poco20220603」には、他にもぽこちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Xアカウント「@poco20220603」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。