キリンの餌やり体験中、長い首に巻き込まれた女性の写真がSNSで話題だ。



【写真】想像以上にデカい！キリンの首に巻き込まれてしまいました

首をグニャリと大きく曲げ、女性の首元から肩にかけてをがっしりと挟み込むように圧迫している、あまりにも巨大なキリンの頭部。 女性の手には緑色のバケツがあり、キリンはその中の餌を食べようと必死の様子。



まるでキリンにプロレス技をかけられているかのようなこの出来事は、旅行先のタイで起きたそうだ。命の危険すら感じたという体験について、投稿主のHARUKAさん（@haruka_yg）に話を聞いた。



――撮影された状況について



HARUKA：タイ旅行中、キリンと間近で触れ合えるのが売りの動物園を訪れた時のことです。バケツに入った餌のバナナをあげようとしたのですが、待ちきれなくなったキリンが私の持っているバケツに顔を突っ込んできました。それを防ごうとバケツを反対の手に持ち替えたのですが、キリンも諦めてくれず…まさかあんなに首が曲がるとは思いませんでした。



――間近で見るキリンの迫力は？



HARUKA：巨大すぎて、ただただ恐怖。舌も紫色ですごく長くて。さらに、バケツに顔を突っ込んできた瞬間の圧力がとにかくすごかったんです。以前「キリンは首をぶつけ合って喧嘩する」という話を聞いたことがあったので、なるほど、このパワーか…と、あまりの重さに一周回って冷静な思考になっていました（笑）。



――巻き込まれている最中の気持ちは？



HARUKA：体感で20秒くらいだったのですが、本気で「圧死するかも！」という恐怖心が大きかったです。人間の首って急所だと思うのですが、彼らはその首を武器にしているんだと身をもって実感しました。



――周囲の反応について



HARUKA：当日はガイドさんと夫と一緒にいたのですが、夫は助けるどころか「いいよいいよ！」と興奮しながら夢中でカメラを向けていました（笑）。この写真も夫が撮影したものです。さらにガイドさんも、後から片言で「キリンマキコマレタノ、オマエハジメテ」と言ってきて…いやいや、助けろよ！と心の中で突っ込んでしまいました（笑）。



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投稿には「想像以上にキリンがデカい！」「ブラキオサウルスくらいある」「心配が勝つけど、現場にいたら笑ってしまいそう」などの反響が寄せられた。



「大人しくて可愛い」というイメージを一変させ、草食動物のパワーを身をもって体感したHARUKAさん。「好き嫌いというより、凄い生き物だなと尊敬の念を抱かずにはいられません」と旅の強烈な思い出を振り返っていた。



（よろず～ニュース特約・瀬戸ゆきほ）