25日午後、群馬県太田市の住宅でこの家の住人とみられる女性が男に刺され死亡しました。住人とみられる男性もケガをしていて、男は現在も逃走中です。

住宅の前に集まる大勢の捜査員。辺りはものものしい雰囲気に…。

25日午後、この住宅に住んでいるとみられる女性が血だらけで亡くなっているのが見つかりました。白昼の住宅で、いったい何があったのでしょうか。

現場は群馬県太田市にある戸建ての住宅。周りには住宅が立ち並ぶほか、畑も見られる閑静な場所で事件は起きました。

■住人とみられる若い男性もケガ

警察によりますと、25日正午すぎ…

「母が刺された」

110番通報を受け、警察官や救急隊員が現場へ。

すると家の中で住人とみられる中年の女性が血だらけの状態で倒れていたといいます。女性はその場で死亡が確認されたということです。ほかにも住人とみられる若い男性がケガをしていたといいます。

■現場から凶器とみられる刃物 男が逃走中

この家に住む女性について近所の人は…

近所の人

「真面目で夫がいなかったし自分がしっかりっていうか、お子さんが2人。ドアの鍵とかは普通の鍵と違って番号入れてとか」

──セキュリティーは厳しめ？

近所の人

「そうです」

──ビクビクしているとか。

近所の人

「そういうことはない。こわい、本当にこわい」

警察は現場から凶器とみられる刃物を発見。犯人とみられる男は現場から徒歩で立ち去り、現在も逃走中です。

■元捜査1課長が挙げる“3つの可能性”

現場となった住宅は、最寄りの駅から徒歩でおよそ20分の距離。

なぜ事件が起きたのか、元神奈川県警捜査1課長の鳴海氏は、3つの可能性を挙げています。

元神奈川県警捜査1課長 鳴海達之氏

「（1）被害者を狙って犯行を行ったというのが1つ。（2）もう1つは家族に女性・娘がいた場合、ストーカーとか人身安全関連事案の可能性。（3）物取りの犯行の可能性は薄いと思うが捨てきれない」

警察は殺人事件とみて逃げた男の行方を追っています。