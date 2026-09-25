五輪メダリスト・吉田知那美が明かす驚愕の相関図「村を歩けばオリンピアンに当たる」
YouTubeチャンネル「吉田知那美のちなみにチャンネル」が、『吉田知那美の身の回り人たちがすごすぎた。』と題した動画を公開した。動画では、吉田知那美が自身の親族や地元・北海道北見市常呂町、さらに嫁ぎ先の長野県野沢温泉村に広がる「華麗なるアスリート一族」の相関図を解説し、オリンピアンだらけの驚くべき環境を明かしている。
動画では、手作りの顔写真マグネットを用いて身の回りの人物を紹介していく。妹の吉田夕梨花にとどまらず、自身の夫でアルペンスキー日本代表ヘッドコーチの河野恭介、妹の夫でスピードスケート日本代表の新濱立也、姉の夫でカーリングコーチの松村雄太など、親族にトップアスリートがズラリと並ぶ光景を披露。さらに、9月9日に結婚を発表したばかりの松村千秋と谷田康真のペアも新たに親族に加わったと報告した。
続いて話題は地元である北見市常呂町の同級生へ。石垣真央、鈴木夕湖、吉村紗也香、小野寺佳歩ら日本を代表する選手たちが幼馴染やクラスメイトであり、当時の担任の先生の娘が藤澤五月であったという驚きの事実を明かした。「日本選手権で勝つより常呂町を抜けるのが難しかった」と激戦区だったジュニア時代を振り返る。身内だらけで代表決定戦を争う環境について、地元の人々は「誰が勝っても良かったはず」と笑いを誘った。また、夫の出身地である長野県野沢温泉村についても、人口約3000人の村から16人ものオリンピアンが輩出されており、「村を歩けばオリンピアンに当たる」と語っている。
五輪出場者が身近にいる環境が、明確な目標設定と努力の道筋を示していると吉田は分析している。アスリート同士の知られざる繋がりは、今後のカーリング観戦をさらに興味深いものにしてくれるエピソードだ。
動画では、手作りの顔写真マグネットを用いて身の回りの人物を紹介していく。妹の吉田夕梨花にとどまらず、自身の夫でアルペンスキー日本代表ヘッドコーチの河野恭介、妹の夫でスピードスケート日本代表の新濱立也、姉の夫でカーリングコーチの松村雄太など、親族にトップアスリートがズラリと並ぶ光景を披露。さらに、9月9日に結婚を発表したばかりの松村千秋と谷田康真のペアも新たに親族に加わったと報告した。
続いて話題は地元である北見市常呂町の同級生へ。石垣真央、鈴木夕湖、吉村紗也香、小野寺佳歩ら日本を代表する選手たちが幼馴染やクラスメイトであり、当時の担任の先生の娘が藤澤五月であったという驚きの事実を明かした。「日本選手権で勝つより常呂町を抜けるのが難しかった」と激戦区だったジュニア時代を振り返る。身内だらけで代表決定戦を争う環境について、地元の人々は「誰が勝っても良かったはず」と笑いを誘った。また、夫の出身地である長野県野沢温泉村についても、人口約3000人の村から16人ものオリンピアンが輩出されており、「村を歩けばオリンピアンに当たる」と語っている。
五輪出場者が身近にいる環境が、明確な目標設定と努力の道筋を示していると吉田は分析している。アスリート同士の知られざる繋がりは、今後のカーリング観戦をさらに興味深いものにしてくれるエピソードだ。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
プロカーリングチーム「タイフーンカーリングクラブ」に所属する吉田知那美です！この度、「吉田知那美のちなみにチャンネル」を開設しました！ ここでは、カーリングのことはもちろん、日々のトレーニングやオフの日常などを発信していければと思っています。やって欲しい企画など質問もコメント欄で大募集しています！
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