日本戦に左SBで先発したサナブリア。（C）SOCCER DIGEST

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　日本代表は９月24日に開催された国際親善試合で、南米の強豪ウルグアイ代表とキューアンドエースタジアムみやぎで対戦。３－１の勝利を収めた。

　この試合がA代表デビュー戦となった松木玖生が輝きを放った。右ウイングバックで先発すると、11分に先制点を奪う。右サイドからカットインして左足の鋭いシュートを突き刺した。

　23歳の日本人が鮮烈なデビューを飾った一方、松木と対峙したウルグアイDFファン・マヌエル・サナブリアが厳しい評価を受けている。左サイドバックで先発したなか、日本の先制点の場面では松木のドリブルに対応しきれず、ゴールを許した。
 
　ウルグアイメディア『ovasion』は、そんなサナブリアに対して採点記事でチーム最低の「４点」を付与。次のような厳しい寸評を添えた。

「日本が仕掛けた容赦ないプレッシャーに最も苦しめられたのが彼だった。11分には、サイドから中央へ切り込んできたマツキを止めきれず、見事なゴールを許してしまった」

　ウルグアイは28日に韓国代表と対戦。サナブリアは汚名返上なるか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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