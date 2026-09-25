カブスのＰＣＡことピート・クローアームストロング外野手（２４）が２４日（日本時間２５日）、本拠地最終戦となったマーリンズ戦で今季４０盗塁目を記録し、史上７人目の「４０-４０」の快挙を達成した。

初回先頭の打席に立ったＰＣＡは四球を選んで出塁すると、続く鈴木の打席で二塁を陥れて大台に到達。すでに放っていた４５本塁打と合わせ、２０２４年に大谷翔平投手（３２＝ドジャース）が成し遂げて以来の大記録を打ち立てた。今季の大ブレークで大谷の４年連続となるリーグＭＶＰ受賞を阻み、自身初の栄冠を手にする可能性が一段と高まった。

チームは１点を追う５回に鈴木が値千金の２６号ソロで同点に追いつき、６回の無死三塁のチャンスでホーナーが決勝の左前適時打を放って２-１で勝利。２年連続２３度目のポストシーズン（ＰＳ）進出を決めた。

この日、村上が出場し、同じくＰＳ進出を確定させたホワイトソックス戦を中継した「ＮＨＫ ＢＳ」で解説を務めた新井宏昌氏は「４０-４０も素晴らしいんですけども、大谷選手が５０-５０って…。これ、とんでもないですね」とポツリ。

ＰＣＡの快進撃もすさまじいが、大谷が５４本塁打、５９盗塁で記録した前人未到の「５０-５０」ははるか先…。今季の大谷は左ヒザや右上腕などの負傷に見舞われて負傷者リストにも入ったが、ＰＣＡの偉業によって大谷が残した異常な記録が際立つ格好となっている。