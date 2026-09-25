一緒に過ごしていると、行動や好みが似てくることは多いもの。それは、どうやら猫ちゃんにもいえるようです。そっくりすぎる猫ちゃんたちの寝姿には、「シンクロナイズドスイミン猫」「可愛すぎて理性崩壊してしまう」と、絶賛の声が寄せられることに。思わず笑顔になってしまう投稿が53万再生を超えて反響を呼んでいます。

【動画：一緒にお昼寝をしていた兄妹猫→1匹が寝返りをうった次の瞬間…見事な『シンクロ』】

仲良くお昼寝中の『いなりちゃん』と『くみちゃん』

そっくりすぎる寝相が話題となっているのは、Instagramアカウント『むぅ助』に投稿された、茶トラ猫の『いなりちゃん』と黒猫『くみちゃん』のお昼寝の光景。ある日、いなりちゃんとくみちゃんが一緒に眠っているところを見かけた飼い主さん。お腹を出して仰向けに眠るいなりちゃんの隣には、くみちゃんがぴったりとくっついていたそう。

添い寝をしているふたりの様子から、仲良しさが伝わってきます。

抱き枕になるいなりちゃん

そんな和やかなお昼寝の風景に思わず頬が緩んでしまいますが、ふたりはさらにキュンとしてしまう光景を見せてくれることに。

それは…寝返りをうったいなりちゃんを、くみちゃんが抱き枕にしていたこと！まるでお気に入りの枕を抱きしめるかのように、しっかりといなりちゃんに腕を回すくみちゃん。寝ぼけながらというところが、さらに尊さを増します。

そんなふたりの仲良しな寝姿を見守っていると、今度はいなりちゃんに背中を向ける格好で寝返りを打ち始めたくみちゃん。抱き枕の光景をもう少し見ていたいところですが、このあとさらに、ふたりの仲良しな光景が繰り広げられることとなったのでした。

シンクロ率100％の寝相にほっこり♡

眠っていても仲良しないなりちゃんとくみちゃん。くみちゃんが寝返りを打った瞬間…ふたりはそっくりすぎる寝姿に！前足と後ろ足をピンと伸ばして、棒のような体勢ですやすやと眠っていたといいます。

その姿はまるで、お互いの姿を真似しているかのように一致していたそう。ふたりは本当の兄妹だからこそのシンクロ率の高さが伺えます。

そんなそっくりな姿で眠るいなりちゃんとくみちゃんの光景には、「イイですねぇ～♡」「かわいい♡長い！」「『どっちが長い？』って比べっこしてるみたい」と、温かなコメントが寄せられることに。示し合わせてポーズをとっているようなふたりの姿に、絶賛の声が寄せられています。

Instagramアカウント『むぅ助』では、そんな仲良しな『いなりちゃん』と『くみちゃん』、そして白キジ猫の『むぅ助先輩』とフェレットたちの日常風景が綴られていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「むぅ助」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。