『ちいかわ』新作アニメ放送一時休止へ 再開は来年1月 10月からリバイバル放送
テレビアニメ『ちいかわ』（フジテレビ「めざましテレビ」内で毎週火曜・金曜放送）が、10月2日より新作アニメの放送を一時休止し、反響の大きかった物語をリバイバル放送することが発表された。今回は地上波と配信を組み合わせた新たな構成となり、人気のシリーズ回をまとめて楽しめる内容で、リバイバル放送は12月25日まで計25回を予定。新作アニメの放送再開は2027年1月を予定している。
【画像】10月からの『ちいかわ』リバイバル放送のスケジュール
10月2日は、初期の人気エピソード（第6話）を放送。10月6日の週からは、“なんとかバニア”編をはじめとする人気の“シリーズ回”を週替わりでお届け。地上波ではシリーズの冒頭にあたる物語のみを毎週火曜と金曜に放送し、さらに毎週金曜日には、そのシリーズを最初から最後まで一気にまとめた特別動画を、『めざましテレビ』公式YouTubeチャンネル、FOD、TVerにて1週間限定で配信する。
10月6日の週にお届けする“なんとかバニア”編（全３話）では、10月6日に第21話、10月9日に第22話を放送（各回とも当日午前8時より見逃し配信を実施）。さらに10月9日午前8時には、第21話から第23話までの全３話を1本にまとめた特別動画を1週間限定配信。地上波では放送されない続きの物語も、『めざましテレビ』公式YouTubeチャンネル、FOD、TVer なら無料で一気に楽しめる。
さらに、10月5日より『めざましテレビ』の人気コーナー「めざましじゃんけん」に、ちいかわグッズが当たる新企画「ちいかわチャンス」が登場。応募者の中から毎月抽選でちいかわグッズをプレゼントしていく。
『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノ氏がXに投稿している漫画が原作。2020年に連載がスタートし、ちいさくてかわいいキャラクターたちと、シビアな世界観のギャップが大人から子どもまで幅広い人気を博している。
『日本キャラクター大賞』ではグランプリを獲得、また『日経トレンディ 2022年ヒット商品ベスト30』では『ちいかわ』関連商品が第2位にランクイン。2022年4月からテレビアニメが放送されており、現在公開中の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は興収165.2億円突破を突破する大ヒットとなっている。
10月2日は、初期の人気エピソード（第6話）を放送。10月6日の週からは、“なんとかバニア”編をはじめとする人気の“シリーズ回”を週替わりでお届け。地上波ではシリーズの冒頭にあたる物語のみを毎週火曜と金曜に放送し、さらに毎週金曜日には、そのシリーズを最初から最後まで一気にまとめた特別動画を、『めざましテレビ』公式YouTubeチャンネル、FOD、TVerにて1週間限定で配信する。
10月6日の週にお届けする“なんとかバニア”編（全３話）では、10月6日に第21話、10月9日に第22話を放送（各回とも当日午前8時より見逃し配信を実施）。さらに10月9日午前8時には、第21話から第23話までの全３話を1本にまとめた特別動画を1週間限定配信。地上波では放送されない続きの物語も、『めざましテレビ』公式YouTubeチャンネル、FOD、TVer なら無料で一気に楽しめる。
さらに、10月5日より『めざましテレビ』の人気コーナー「めざましじゃんけん」に、ちいかわグッズが当たる新企画「ちいかわチャンス」が登場。応募者の中から毎月抽選でちいかわグッズをプレゼントしていく。
『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノ氏がXに投稿している漫画が原作。2020年に連載がスタートし、ちいさくてかわいいキャラクターたちと、シビアな世界観のギャップが大人から子どもまで幅広い人気を博している。
『日本キャラクター大賞』ではグランプリを獲得、また『日経トレンディ 2022年ヒット商品ベスト30』では『ちいかわ』関連商品が第2位にランクイン。2022年4月からテレビアニメが放送されており、現在公開中の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は興収165.2億円突破を突破する大ヒットとなっている。
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