■第20回アジア競技大会愛知・名古屋 大会5日目（24日）

【日程＆放送スケジュール&代表選手一覧】アジア大会（愛知・名古屋）は9月19日の開幕を前に競技がスタート ※随時更新

大会5日目の24日、日本勢は金5個、銀9個、銅10個を獲得し、開幕からここまで91個のメダルを獲得した。

この日は男女ともに60年ぶりの金メダルをかけた卓球団体決勝が行われ、男子団体がアジア大会の歴史上初めて中国に勝利し60年ぶりの金メダルを獲得。女子は0－3で2大会連続銀メダルとなった。また、バドミントン女子団体決勝も中国と対戦。2大会ぶりの金メダルとはならなかったが、銀メダルで終えた。そのほか、陸上では女子10000m決勝にアジア大会初代表の田中希実（27、豊田自動織機）が出場し32分41秒54で銀メダルを獲得した。

メダルラッシュの競泳は日本勢6個のメダルを獲得。男子200m平泳ぎに出場した大橋信（17、四條畷学園高/枚方スイミングスクール）が世界新記録を樹立し金メダルを獲得した。フェンシングでは男子エペ個人で加納虹輝（28、日本航空）が2大会連続金メダル、女子サーブル個人でも江村美咲（27、立飛ホールディングス）が金メダルとなった。女子バスケは準々決勝でタイに勝利し、28年ぶりの金メダルまであと2勝とした。

【卓球】

卓球団体は日本勢男女ともに60年ぶりの金メダルをかけた決勝戦が行われた。まずは男子団体が出場し王者・中国を相手に序盤から互角の戦いをした日本。1試合目は19歳の松島輝空が世界ランキング1位の王楚欽（26）を相手に2ゲーム先取するも逆転で1試合目を落とした。しかし第4試合でエース張本智和（23）が王に勝ち2ー2のタイに戻し、最後第5試合目は松島が勝ち切り金メダルをもたらした。女子は張本美和（18）らがそれぞれ中国を追い詰めるも0－3で銀メダルとなった。

【バドミントン】

2大会ぶりの金メダルをめざした女子日本代表は、中国と対戦し3連敗で敗れ銀メダル。第1試合のシングルスエースの山口茜がフルゲームにもつれ込む接戦で敗れると、第2試合の福島・松本、第3試合の宮崎友花もストレート敗れ、完敗した。

【陸上】

陸上は女子10000m決勝が行われアジア大会初代表の田中希実（27）が出場し32分41秒54で銀メダルを獲得した。このあと田中は1500mと5000mにも出場予定で、“異例の3種目”に挑戦する。男子100mでは多田修平（30、住友電工）、小池祐貴（31、住友電工）共に準決勝に進出。ハイレベルなレースを見せたのはタイの20歳、プリポル・ブーンソンが9秒95を出した。

【競泳】

男子200m平泳ぎで17歳の大橋信が世界新で金メダルを獲得し、100mに続く2冠を達成。女子の200m平泳ぎでも加藤心冨が金メダルとなるなど、この日は計6個（金2、銀3、銅1）のメダルを獲得した。

【フェンシング】

男子エペ個人で前回大会（23年、杭州）金、24年パリ五輪でも金を獲得した加納が2大会連続金メダルを獲得した。同種目に出場した山田優（32、Team SAGA SPORT PYRAMID）は銅メダルとなった。また女子サーブル個人では3大会目の江村美咲（27、立飛ホールディングス）が悲願の金メダルを獲得した。

【体操】

体操は男女種目別決勝が行われ、男子はあん馬に出場した橋本大輝（25、日本生命/セントラルスポーツ）、ゆかに出場した築山翔馬（23、東体操スクール/浪商学園大体大クラブ）が銅メダルを獲得。女子は段違い平行棒の西山実沙（16、相愛高/なんば体操クラブ-ngc）が銀メダルを獲得し、今大会団体、個人総合と合わせ3つ目のメダルとなった。また橋本も今大会3つ目、そして同種目日本勢2大会連続メダルとした。

【バスケ女子】

大神HC率いる女子日本代表は準々決勝でタイと対戦し、86－29の大差で勝利した。キャプテン常田亜美が試合開始直後に3Pを決めるなど終始日本が主導権を握った。グループリーグからここまで全勝の日本は28年ぶりの金メダルを目指し、次戦チャイニーズ・タイペイとの準決勝に挑む。

【その他】

ローイングは軽量級軽量級シングルスカルなどで銅メダル3つを獲得。水球の女子が2大会連続銀メダル、セパタクローや射撃も銅メダルを獲得した。



【24日終了時点 日本のメダル獲得数】※（）内は大会総数

金 5個（計20個）

卓球 男子団体：日本

競泳 女子200ｍ平泳ぎ：加藤心冨

競泳 男子200ｍ平泳ぎ：大橋信 ※世界新

フェンシング男子エペ個人：加納虹輝

フェンシング女子サーブル個人：江村美咲

銀 9個（計33個）

バドミントン 女子団体：日本

競泳 男子800ｍ自由形：田渕海斗

競泳 女子4×200ｍフリーリレー：日本（鈴木莉緒、小堀倭加、竹澤瑠珂、福岡由唯）

競泳 男子50ｍバタフライ：光永翔音

体操 種目別段違い平行棒：西山実沙

体操 種目別つり輪：金田希一

陸上 女子10000ｍ：田中希実

水球 女子：日本

卓球 女子団体：日本

銅 10個（計37個）

競泳 男子4×100ｍフリーリレー：日本（村佐達也、松本周也、松元克央、光永翔音）※日本新

フェンシング 男子エペ個人：山田優

ローイング 女子軽量級ダブルスカル：米澤知華・冨田千愛

ローイング 女子クオドルプルスカル：上野美歩、上舘真央、猪野日向子、角谷真緒

ローイング 男子シングルスカル：櫻間達也

体操 男子種目別あん馬：橋本大輝

体操 男子種目別ゆか：築山翔馬

カヌー スプリント男子カヤックフォア500ｍ：田中政弥、酒井悠弦、井上暉央、松代龍治

セパタクロー 男子チームレグ：日本

射撃 男子10mエアピストル団体：日本

合計 91個

