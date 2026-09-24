0-0の4回に山本のシンカーを粉砕

【MLB】パドレス 5ー1 ドジャース（日本時間24日・ロサンゼルス）

パドレスは23日（日本時間24日）、敵地で行われたドジャース戦に5-1で勝利。ポストシーズン進出に向けて大きく前進した。4回に山本由伸投手から決勝2ランを放ったマニー・マチャド内野手は試合後、ファンとの“約束”を果たしたことを明かした。

0-0で迎えた4回無死一塁の場面、山本が初球に投じた内寄りのシンカーを振り抜いた。飛距離409フィート（約124.6メートル）の一発をバックスクリーンに叩き込み、マチャドは雄叫びを上げた。ナインとハイタッチを交わすと、右手で何やらファンに向かって指差しする場面があった。

試合後、地元スポーツラジオ局「97.3 The Fan」の公式X（旧ツイッター）が更新され、マチャドのインタビュー動画が公開された。インタビュアーから本塁打の前後でファンと交流していたことを聞かれると、マチャドは「小さな子どもとね。『バッティンググローブをちょうだい』と言われたので、『ホームランを打ったらあげるよ』と約束して、実際にあげたんだよ」。

11年総額3億5000万ドル（約553億円）の契約を結び、過去に幾度も歯に衣着せぬ言動で物議を醸したことがある“悪童”。古巣のドジャースファンからは容赦ないブーイングが浴びせられるなかで、“有言実行”のアーチをかけた。「彼はゲットできたね」と語った男には、充実感が漂っていた。（Full-Count編集部）