事件は、注目の公判中だった今年6月22日に起きた--この日、旭川地方裁判所では、2024年4月に当時17歳の女子高生を全裸にした上で橋から転落させて死亡させた（以下、旭川事件）として、殺人などの罪に問われていた内田梨瑚受刑者（2026年6月判決時点で23歳、懲役27年確定）に対する裁判員裁判の判決が言い渡されていた。その最中、法廷に入るのに必要な傍聴券を持たない村山哲志被告（48）が法廷内に乱入すると、「死刑やろが、コラ」「何が27年じゃ」などと騒ぎ立て、裁判の進行を妨害した。

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9月11日、旭川地方裁判所はこの行為によって建造物侵入罪、威力業務妨害罪で起訴された村山被告の初公判を開き、検察官は拘禁刑2年を求刑して結審した。

村山被告の逮捕、そして初公判報道にはネット上でさまざまな反応が見られた。事件のきっかけとなった旭川事件の公判の注目度も高かったため、厳しい判決を求めるような村山被告の行動を英雄視する反応も決して少なくなかった。

そんな村山被告は実際なぜ事件を起こしたのか。法廷でその理由が本人の口から語られた--傍聴を行った裁判ライターの普通氏がレポートする。【全3回の第2回。第1回から読む】

「求刑やり直しや！」

公判で検察官などから明かされた内容によると、北九州在住の村山被告は旭川事件についてニュースで知り、報道から内田受刑者の主張について「言い訳ばかりで許せない」という思いを抱いたという。襲撃の意思を持って旭川に向かうと、事件当日は警備員や職員らに「法廷内にいる妹の家族が危篤」と嘘をつき、公判中だった法廷に乱入した。今回の公判で流された当日の音声には、暴れ叫ぶ村山被告の声が残っていた。

「聞けや！ 何が27年じゃ！」「こんな裁判あるか！ 被害者の家族どうするんじゃ！」「死刑やろが！」

同じ言葉を何度も繰り返しながら叫び続ける。音声だけのため、村山被告がどのような身体の状態かはわからないが、声だけは遮られることもなく続いた。

「俺は、ここから動かんで！ 逃げも隠れもせん！」「検察！ お前何してんやコラ！」「裁判官！ 死刑やろが！ 求刑やり直しや！」「俺が新しい証拠や！」

結果として、一般から裁判に参加した裁判員の1名がこの事態に慌てて逃げる際に転倒して、全治2週間のケガを負うこととなった。

法廷で流された音声は5分ほどにも及んだ。被告人は、息も絶え絶えになりながら同じ内容を叫び続けた。被告人が自身の思いを主張したいのも、裁判員をケガさせる意図があったわけではないこともわかる。しかし、その音声は法治国家における正当な手続きがなされている最中には、あまりに不適切なものであった。

「全裸で落とされて胸が痛い」

村山被告本人に弁護人から質問を行う。まず、当日自身で起こしたことを振り返らせた。

「法廷に入れないのをわかっていて入り込み、喚き散らして、裁判を中断させてしまい申し訳ないと思っております！」

村山被告からは緊張しているような様子を感じた。ただ、「～であります！」「申し訳ありません！」など、はっきり言い切る様子が印象的であった。性格は真っすぐではあるのだと感じる。

弁護人 「確かに、内田さんがしたことはとんでもない。世間も心を痛めています。でも、（法廷に）入り込んで混乱を招くような行動をする人は誰もいませんよね。なぜだと思います」

村山被告 「やはり、17歳の青春真っただ中で、コンビニでも必死に助けを求めたのも伝わらず、その後、橋から全裸で落とされて、胸が痛いです」

ところどころ、村山被告は質問と嚙み合わない回答をしていた。また、事件についてまだ思うところがあることを隠し切れないでいた。

その後、半ば弁護人から誘導されるような形で、「正当な手続きのもと判決を受ける権利があるのを侵害した」などとして、自身の行動を謝罪した。

「自分の考えが正しいと言えるの？」

続く質問として、直前まで行われていた検察官の証拠調べの状況を村山被告に思い出させた。弁護人は村山被告を隣に座らせ、検察官が取調請求した証拠を一つ一つ説明しながら見せているように記者席からは見えた。

弁護人 「（村山被告に対する）証拠を一緒に見ましたね。検察官は精緻に証拠を用意していましたね」

村山被告 「はい」

弁護人 「あなたが、旭川事件で触れた情報ってネットやテレビでしょ」

村山被告 「はい」

弁護人 「それくらいの知識で、自分の考えが正しいと言えるの」

村山被告 「言えません！」

弁護人からの質問は、各メディアに対する問題提起であるようにも聞こえた。裁判において事実認定されるほどの精緻な情報をメディアは持ち合わせないし、表現する場のキャパシティにも限度がある。しかし、世間に情報を届けるのはメディアである。

SNSによって、個人による情報発信、意図的な切り抜きなど煽情的な内容が注目を集めやすい中で、既存メディアとしての信頼される情報発信のあり方を考えさせられた。

その後、「（旭川事件の）遺族の無念を晴らしたかった」などと動機を主張した村山被告。一方で法廷で明らかになったのは、村山被告の行為が本当に遺族の望んだことなのか、ということだ--第3回記事で詳報する。

（第3回記事に続く）

◆取材・文／普通（裁判ライター）