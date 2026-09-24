サッカー日本代表の後任は大岩監督へ。「アジア杯優勝は当然」の森保ジャパン、残り半年に課された“最後の仕事”とは
サッカー日本代表が再始動する。9月24日には仙台でウルグアイ戦（19:05キックオフ）、9月28日には広島でベネズエラ戦（19:35キックオフ）、10月1日には横浜でエクアドル戦（19:10キックオフ）、10月5日には国立競技場でパナマ戦もしくはニュージーランド戦（19:30キックオフ）が行われる予定だ。
今夏に開催されたFIFAワールドカップ2026でブラジルに敗れて以来の試合であり、4年後のワールドカップに向けて新たなスタートを切る意味で大きな注目が集まる。
◆異例だった「半年間の契約延長」
今夏のワールドカップ後、日本サッカー協会は異例の決断を下した。森保一監督の続投を決めたものの契約期間は来年1月に開催されるアジアカップまでの半年間で、その後は現在U-21日本代表（ロサンゼルス五輪代表候補）を指揮する大岩剛監督に引き継がれると発表された。
大陸選手権までという契約はヨーロッパではよくある話だが、ヨーロッパではワールドカップと大陸選手権（ユーロ）の間に基本的に2年の期間があるため、契約期間も2年間となる。
一方、アジアの場合はアジアカップが基本的にワールドカップ開催年の翌年1月に開催されるため、大陸選手権を一区切りにする契約は稀だ。
アジアのほとんどの国がワールドカップを最終目標とした4年タームで強化を考えて、4年契約を締結するのが通例と言える。現在行われているアジア大会と日程が重なるなど、異例の契約に至った理由は様々考えられるが、日本サッカー協会は次のワールドカップに向けて当面の継続路線を選択した形だ。
そして、アジアカップを戦う森保監督には優勝という命題を突きつけた。ただし優勝すれば良いというわけではなく、そこには次のワールドカップへ向けた継承と進化も含まれる。
◆アジアカップで圧倒的な結果を出せなければ…
日本代表がワールドカップで常に優勝を狙えるような世界的強豪国の仲間入りを果たすという目標は、前回のワールドカップで明確化された。
前回大会でのアジア勢はベスト32が最高成績でノックアウトラウンドには進出したが、勝ち上がったチームはひとつもない。結果から見れば、いわゆる優勝候補に対しては善戦するにとどまった。
この点を踏まえると、世界的な強豪国と肩を並べるにはアジアカップでも圧倒的な結果を出さなければならない。
アジア各国のチームも成長しているとはいえ、“強豪国側”に入ることを目標とするのが、今の日本代表だ。森保監督がトロフィーを掲げる有終の美を見せてほしいところだ。
今夏に開催されたFIFAワールドカップ2026でブラジルに敗れて以来の試合であり、4年後のワールドカップに向けて新たなスタートを切る意味で大きな注目が集まる。
今夏のワールドカップ後、日本サッカー協会は異例の決断を下した。森保一監督の続投を決めたものの契約期間は来年1月に開催されるアジアカップまでの半年間で、その後は現在U-21日本代表（ロサンゼルス五輪代表候補）を指揮する大岩剛監督に引き継がれると発表された。
大陸選手権までという契約はヨーロッパではよくある話だが、ヨーロッパではワールドカップと大陸選手権（ユーロ）の間に基本的に2年の期間があるため、契約期間も2年間となる。
一方、アジアの場合はアジアカップが基本的にワールドカップ開催年の翌年1月に開催されるため、大陸選手権を一区切りにする契約は稀だ。
アジアのほとんどの国がワールドカップを最終目標とした4年タームで強化を考えて、4年契約を締結するのが通例と言える。現在行われているアジア大会と日程が重なるなど、異例の契約に至った理由は様々考えられるが、日本サッカー協会は次のワールドカップに向けて当面の継続路線を選択した形だ。
そして、アジアカップを戦う森保監督には優勝という命題を突きつけた。ただし優勝すれば良いというわけではなく、そこには次のワールドカップへ向けた継承と進化も含まれる。
◆アジアカップで圧倒的な結果を出せなければ…
日本代表がワールドカップで常に優勝を狙えるような世界的強豪国の仲間入りを果たすという目標は、前回のワールドカップで明確化された。
前回大会でのアジア勢はベスト32が最高成績でノックアウトラウンドには進出したが、勝ち上がったチームはひとつもない。結果から見れば、いわゆる優勝候補に対しては善戦するにとどまった。
この点を踏まえると、世界的な強豪国と肩を並べるにはアジアカップでも圧倒的な結果を出さなければならない。
アジア各国のチームも成長しているとはいえ、“強豪国側”に入ることを目標とするのが、今の日本代表だ。森保監督がトロフィーを掲げる有終の美を見せてほしいところだ。