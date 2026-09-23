「最安値だけに飛びつくのは危険」格安航空券サイトに潜む恐ろしい罠と現実
海外時事クリエイターの「僕」氏が自身のYouTubeチャンネルで「【闇】格安航空券サイトで買うな👎安い航空券には必ず理由がある【7選】」を公開した。動画では、オンライン旅行代理店（OTA）で格安航空券を購入する際に潜む危険性と、その背景にある「闇」について、自身の経験を交えながら強く警鐘を鳴らしている。
動画の冒頭で「激安には必ず理由がある」と切り出し、公式価格よりも数千円から数万円安い航空券には、代理店独自の販売方法や悪条件が隠されていると指摘。最安値という表示だけで飛びつくことの危険性を訴えた。
特に注意すべき点として、航空券を別々に手配する「自己乗継ぎ（セルフトランスファー）」を挙げ、荷物の受け取りや再チェックインが必要になり、最初の便が遅延しても次の便の補償がないと語った。また、キャンセルや変更の際には航空会社ではなく代理店を通す必要があり、「手数料が二重になる」「電話が繋がらない」「日本語が通じない」といったトラブルが多発している現状を解説した。
さらに、「予約番号があるイコール発券済みではない」という盲点にも注意を促し、eチケット番号が発行されるまでは安心できないと語った。続けて、中国を経由する激安便についても言及。トランジット条件の厳しさやインフラの不便さに加え、拘束リスクがあると指摘し、「どんな人でもどんな理由で拘束されるか分からない」と述べ、自身の安全を守るためにも避けるべきだと強く主張した。
最後に、安全な航空券の購入方法として、比較サイトで相場を確認した上で「航空会社の公式サイトから予約するのが一番安心」と提言。安い航空券に隠されたリスクを正しく理解し、トラブルを未然に防ぐよう視聴者に呼びかけた。
動画の冒頭で「激安には必ず理由がある」と切り出し、公式価格よりも数千円から数万円安い航空券には、代理店独自の販売方法や悪条件が隠されていると指摘。最安値という表示だけで飛びつくことの危険性を訴えた。
特に注意すべき点として、航空券を別々に手配する「自己乗継ぎ（セルフトランスファー）」を挙げ、荷物の受け取りや再チェックインが必要になり、最初の便が遅延しても次の便の補償がないと語った。また、キャンセルや変更の際には航空会社ではなく代理店を通す必要があり、「手数料が二重になる」「電話が繋がらない」「日本語が通じない」といったトラブルが多発している現状を解説した。
さらに、「予約番号があるイコール発券済みではない」という盲点にも注意を促し、eチケット番号が発行されるまでは安心できないと語った。続けて、中国を経由する激安便についても言及。トランジット条件の厳しさやインフラの不便さに加え、拘束リスクがあると指摘し、「どんな人でもどんな理由で拘束されるか分からない」と述べ、自身の安全を守るためにも避けるべきだと強く主張した。
最後に、安全な航空券の購入方法として、比較サイトで相場を確認した上で「航空会社の公式サイトから予約するのが一番安心」と提言。安い航空券に隠されたリスクを正しく理解し、トラブルを未然に防ぐよう視聴者に呼びかけた。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
こんにちは、僕です！ 海外の街を歩きながら、現地の魅力を発信中！ 20年間サラリーマンとして働いた後、「この生き方、なんか違う…」と感じて会社を辞め、海外移住を決断しました。 旅行好き、海外移住に興味がある方、または「今の生活を変えたい」と感じている方に、少しでも参考になる動画をお届けします。