土砂が直撃し倒壊した住宅＝２３日午後１時５０分ごろ、三浦市初声町和田

記録的大雨となった台風２５号で、神奈川県は２３日、三浦市内で新たに１人の死亡を確認した。関係者によると、横須賀市内でも同日、１人が心肺停止の状態で発見された。県内で死亡・行方不明となっているのは計５人。２４日午後には生存率が一気に下がるとされる「発生から７２時間」が迫り、消防や県警、自衛隊などが安否不明者の捜索を続けている。

県などによると、２３日に死亡が発表されたのは三浦市初声町和田に住む３０代の女性。崖崩れで住宅が全壊し所在が分からなくなっていたが、２２日夜に心肺停止の状態で発見された。

関係者によると、横須賀市長井２丁目の住宅では２３日午後に新たに１人が心肺停止の状態で発見された。この住宅は崩落した土砂の流入で全壊し、住んでいた７０代の夫婦と連絡が取れなくなっていたが、２２日に夫が見つかり死亡が確認された。同１丁目では土砂が流れ込んだ住宅で６０代女性が死亡した。

三浦市内では、同市南下浦町上宮田のアパートが崖崩れで全壊。居住する２０代の女性が行方不明になっている。２３日も朝から時折強い雨が降る中、消防などによる捜索が行われたが、日没までに発見することはできなかった。捜索は２４日も行われる。

同市立旭小学校では北側の斜面が崩落。敷地内に土砂が流れ込み、鉄骨造の体育館の壁を突き破った。市教育委員会によると、同校は２５日まで休校措置をとる。

一連の被害を受け、黒岩祐治知事は２３日、土砂が流れ込み通行規制が続く横須賀市馬堀町４丁目の県道２０９号と同市林５丁目の国道１３４号の被災現場を視察した。視察後は陸上自衛隊武山駐屯地（同市）を訪れ、県の災害派遣要請を受けた救助活動に対し感謝を伝えたという。

死者が出たことについて知事は「命を守ることを最優先に防災対策に当たってきた。本当に残念でならない。心から哀悼の意を表したい」と述べ、ハード・ソフトの両面から崖崩れ対策に注力する考えを改めて示した。

京急電鉄は土壌の水分量が運行基準を下回らず、２１日午後から本線の一部区間で運転を見合わせていたが、２３日の始発から全線で運転を再開した。同線は上下線７６０本が運休などし、約１７万３千人に影響した。