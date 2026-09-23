ヤンキースの大砲、ジャンカルロ・スタントン外野手（３６）がポストシーズンで電撃復帰する可能性が出てきた。

スタントンは右ふくらはぎの張りで４月２５日（日本時間２６日）に負傷者リスト（ＩＬ）入り。リハビリ中の８月には走塁練習で転び、今度は左ふくらはぎを痛めてしまい、今シーズン絶望どころか、選手生命の危機までささやかれていた。

そんなスタントンが走塁練習に励んでいる動画をスポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」でヤンキース番を務めるクリス・カーシュナー記者が２２日（同２３日）、Ｘに投稿。コメント欄で「ケガをする前より速く走れている」「これができるなら指名打者なら出れる」「ジャッジは今シーズンは欠場する可能性が高いが、スタントンがシーズンを救う可能性がある」と復帰待望論が湧き上がった。

チームは右ふくらはぎの張りでＩＬ入りしている主砲のアーロン・ジャッジが、レッドソックスと対戦することが濃厚となっている２９日（同３０日）からのワイルドカードを欠場する可能性が高い。米メディア「クラッチ・ポインツ」も「ニューヨーク・ヤンキースはこの１０月をアーロン・ジャッジ抜きで戦うことになる。しかし、ジャンカルロ・スタントンが復帰する可能性はまだ残されている」と電撃復帰に期待を寄せた。