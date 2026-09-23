現在、英国で新たな生活を始めているメーガン妃が、王室生活に苦労したのは「エゴが邪魔をしたからだ」と、王室作家が主張している。英紙エクスプレスが２２日、報じた。

メーガン妃は２０１８年にヘンリー王子と結婚し、王室の一員となったが、王室生活は長く続かず、２０２０年に夫妻は衝撃的な形で王室から離脱し米国に移住した。離脱当時、２人はすでに王室生活にかなり前から苦労していたと考えられている。

英国で最も長く王室担当記者を務めているサイモン・ヴィガー氏は、著書「ウィンザーの４人の妻たち」（Ｔｈｅ Ｆｏｕｒ Ｗｉｖｅｓ ｏｆ Ｗｉｎｄｓｏｒ）の中で、メーガン妃が王室生活に苦労した原因は「彼女のエゴが邪魔をした」ことにあると主張している。

同氏は「文化的な衝突があった。本当に残念なことだ。避けられたはずなのに、（王室との）双方のエゴが邪魔をした。彼女は、特に公のイベントに関して、実際よりももっとコントロールできると思っていたのだと思います。英国のメディアは常にヘンリーとメーガンに反対していたという見方が広まっています」と語っている。

それでもヴィガー氏はメーガン妃について「生まれながらの国民への対応力」があると評した。

２２年にネットフリックスで配信されたドキュメンタリーシリーズ「ハリーとメーガン」の中で、夫妻は王室の公務から身を引いた時のことを語っているが、もし特定の困難がなければ、彼らは永遠に王室の公務を続けていただろうと思わせるような発言をしている。夫妻は、家族内の緊張関係とマスコミの過剰な干渉について言及していたと考えられている。

ヘンリー王子はドキュメンタリーシリーズの中でこう語った。「こんなことになる必要は全くなかった。夜遅くまで続く公務の後、何度も何度も話し合って（メーガン妃は）『このまま一生続けていくつもりだった』と言っていたんだ」。

ヘンリー王子とメーガン妃は８月末に英国に帰国したが、王室の公務に復帰したわけではなく夫妻は「一般市民」」として英国に居住し、王室とは関係のない私邸に滞在している。