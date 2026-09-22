鈴木彩艶が第5節のベストイレブンに選出

欧州サッカーイングランド1部のアストンヴィラに所属する日本代表GK鈴木彩艶に新たな勲章が加わった。プレミアリーグ公式Xが発表した週間ベストイレブンに選出される活躍に、ファンも喝采を浴びせている。

プレミアリーグ公式Xは日本時間22日未明、元イングランド代表のレジェンドFWアラン・シアラー氏が選出する第5節のベストイレブンを発表した。強豪アーセナルを3-0で破ったブライトンの選手らが選出される中、GK部門では、鈴木が堂々の初選出となっている。

24歳の鈴木は19日に行なわれた敵地トッテナム戦で先発出場。スーパーセーブ連発で何度もチームを救うと、驚異のロングフィードで得点の起点にもなるなど、攻守両面で3-2の勝利に貢献し、チームに今季のリーグ初白星をもたらした。

納得の選出に、X上のファンからも「日本にもついに世界レベルのGKが登場した！」「プレミアでも普通にやれてるどころか存在感出し始めてる」「ザイオンさん、半端ないっす！！」「世界最高峰のリーグで結果を出すがカッコイイ」「いずれは世界のベストイレブンにもはいるのでは」「プレミアのGKとFWは化け物揃いだからな これは凄いね」といった声があがっている。



（THE ANSWER編集部）