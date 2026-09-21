千葉県山武市は、21日午後7時35分に「緊急安全確保（警戒レベル5）」を発令しました。

「緊急安全確保（警戒レベル5）」が発令されたのは市内全域の22554世帯 46004人です。



「緊急安全確保」が発表された地域では、すでに災害が発生しているか、災害の発生が差し迫っている状況です。ただちに命を守るための最善の行動をとってください。

◆自治体による補足情報

市内で浸水、土砂災害の危険性がたまっているため

◆避難情報が発令されているエリア

＜緊急安全確保が発令されているエリア＞

○市内全域 22554世帯 (46004人)



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◆避難情報について

「緊急安全確保」が発表された場合

「緊急安全確保（警戒レベル5）」は、５段階の警戒レベルのうち、危険度が最も高い「警戒レベル５」です。「緊急安全確保（警戒レベル5）」が発表された地域では、すでに災害が発生しているか、災害の発生が差し迫っている状況です。

まだ避難していない方、危険な場所にいる方は、ただちに命を守るための最善の行動をとってください。

今から、市町村が定めた避難場所などを目指して「立ち退き避難」することは、かえって危険が増すおそれがあります。「緊急安全確保（警戒レベル5）」が発表された地域では、命に危険が迫っている状況です。一刻の猶予もありません。ただちに命を守るための最善の行動をとってください。



※最新情報は自治体のホームページでご確認ください。

※この避難情報は、自治体から発表された情報をもとに掲載しています。