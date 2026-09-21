千葉県市原市は、21日午後6時00分に「緊急安全確保（警戒レベル5）」を発令しました。

「緊急安全確保（警戒レベル5）」が発令されたのは養老川洪水浸水想定区域（姉崎・市原・五井・三和・南総・加茂地区）の29669世帯 55562人です。



「緊急安全確保」が発表された地域では、すでに災害が発生しているか、災害の発生が差し迫っている状況です。ただちに命を守るための最善の行動をとってください。

◆自治体による補足情報

こちらは市原市役所です。

養老川が増水し、既に氾濫が発生しているおそれがあるため、姉崎・市原・五井・三和・南総・加茂地区の養老川 洪水浸水想定区域に対し、「警戒レベル５ 緊急安全確保」を発令しました。

命の危険が迫っています！

危険な場所にいる人は、少しでも高い場所に避難するなど、直ちに身の安全を確保してください。

開設している避難所は、

・姉崎公民館

・八幡総合市民センター（やわたパレット）

・いちはら子ども未来館

・国分寺公民館

・千種コミュニティセンター

・三和コミュニティセンター

・市津公民館

・辰巳公民館

・南総公民館

・加茂公民館

・有秋公民館

・ちはら台コミュニティセンター です。

【避難情報発令中の地区】

土砂災害警戒区域等

「警戒レベル４ 避難指示」

市内全地区

洪水浸水想定区域

「警戒レベル５ 緊急安全確保」

養老川（姉崎・市原・五井・三和・南総・加茂地区）

「警戒レベル４ 避難指示」

村田川（市原・市津地区）

【市原市防災ポータルサイト】

https://city-ichihara.my.site.com/

◆避難情報が発令されているエリア

＜緊急安全確保が発令されているエリア＞

○養老川洪水浸水想定区域（姉崎・市原・五井・三和・南総・加茂地区） 29669世帯 (55562人)

＜避難指示が発令されているエリア＞

○南総地区の土砂災害警戒区域及び土砂災害のおそれのある箇所 963世帯 (1849人)

○加茂地区の土砂災害警戒区域及び土砂災害のおそれのある箇所 556世帯 (1029人)

○村田川洪水浸水想定区域（市原・市津地区） 129世帯 (337人)

○姉崎地区の土砂災害警戒区域及び土砂災害のおそれのある箇所 1316世帯 (2573人)

○五井地区の土砂災害警戒区域及び土砂災害のおそれのある箇所 463世帯 (843人)

○有秋地区の土砂災害警戒区域及び土砂災害のおそれのある箇所 981世帯 (1719人)

○三和地区の土砂災害警戒区域及び土砂災害のおそれのある箇所 311世帯 (572人)

○市原地区の土砂災害警戒区域及び土砂災害のおそれのある箇所 819世帯 (1606人)

○市津地区の土砂災害警戒区域及び土砂災害のおそれのある箇所 890世帯 (1664人)

○辰巳台地区の土砂災害警戒区域及び土砂災害のおそれのある箇所 240世帯 (423人)

○ちはら台地区の土砂災害警戒区域及び土砂災害のおそれのある箇所 281世帯 (720人)



◆現在地の最新避難情報を確認

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◆避難情報について

「緊急安全確保」が発表された場合

「緊急安全確保（警戒レベル5）」は、５段階の警戒レベルのうち、危険度が最も高い「警戒レベル５」です。「緊急安全確保（警戒レベル5）」が発表された地域では、すでに災害が発生しているか、災害の発生が差し迫っている状況です。

まだ避難していない方、危険な場所にいる方は、ただちに命を守るための最善の行動をとってください。

今から、市町村が定めた避難場所などを目指して「立ち退き避難」することは、かえって危険が増すおそれがあります。「緊急安全確保（警戒レベル5）」が発表された地域では、命に危険が迫っている状況です。一刻の猶予もありません。ただちに命を守るための最善の行動をとってください。



「避難指示」が発表された場合

「避難指示（警戒レベル4）」は、５段階の警戒レベルのうち、危険度が上から２番目の「警戒レベル４」です。「避難指示（警戒レベル4）」で避難の対象となる人は、災害の可能性がある危険な場所にいる人たちです。

危険な場所にいる方は、今すぐ安全な場所へ避難してください。

今すぐ避難することによって、災害が発生するまでの間に、市町村が定めた近くの指定緊急避難場所などへの「立ち退き避難」を完了することが期待できます。危険度が最も高い「警戒レベル５」に相当する情報が出た後に避難を始めたのでは、手遅れになるおそれがあります。「警戒レベル５」を決して待つことなく、必ず「警戒レベル４」のうちに避難を始め、かつ「警戒レベル４」のうちに避難を終えるようにしてください。



※最新情報は自治体のホームページでご確認ください。

※この避難情報は、自治体から発表された情報をもとに掲載しています。