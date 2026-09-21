＜大相撲九月場所＞◇中日◇20日◇東京・両国国技館

【映像】大の里が手にした“山のような”懸賞束

大相撲九月場所も気がつけば中日、横綱・大の里（二所ノ関）が結びの一番で前頭四枚目・隆の勝（湊川）を危なげなく寄り切って1敗（7勝）を死守。単独トップで折り返した。取組後、大の里が手にした懸賞が山のようで、その光景を見た元横綱・若乃花の花田虎上氏が「すごい懸賞だな、しかし…」とドン引き。実況も「セカンドバッグのような…」と驚く一幕があった。

驚きの光景は取組後に起こった。立行司・木村庄之助が大の里に勝ち名乗りを上げ、その後、懸賞金を手渡す。しかし、その量が異常だった。大の里はその大きな手を広げ、両手でがっしり掴むと、右脇に抱える様に花道を下がっていった。

その光景に、冒頭の花田氏の発言が飛び出し、ファンからも「圧巻」「少し分けてほしい」「懸賞凄い（笑）」「ワイの年収以上の懸賞金」といった声が相次いだ。それもそのはず、今場所の15日間の懸賞申し込み本数は3895本となっており、大の里に対しては最多となる399本の懸賞が懸けられている。

懸賞の扱いについては、昨年の五月場所から力士が受け取る懸賞金の中身が従来の3万円から1万円に減額。懸賞は1本7万円で、協会手数料の1万円を除き、勝った力士は6万円を獲得する。従来は3万円が積立金となり、残り3万円は土俵上で行司から直接渡されていたが、1本あたり5万円が振り込まれることとなった。

中日を終え、序盤の不安定さを指摘された横綱・大の里だったが、前へ出ることで持ち前の馬力と強さ、安定感を取り戻している。気づけば単独のトップで自身6度目の賜杯に向けて一歩リード。大の里を追う2敗には大関・琴櫻をはじめ、快進撃を続ける関脇・藤ノ川ら計8人の力士がつけている。隆の勝は5敗目（3勝）を喫している。（ABEMA／大相撲チャンネル）