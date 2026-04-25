「ピーターラビット(TM)」の公式オンラインショップで、母の日ギフトとしてぴったりの新商品が続々と登場している。ここでは2026年4月23日(木)発売予定の新作プリザーブドフラワーを中心に、母の日に贈りたいおすすめのギフトアイテムを紹介していこう。【画像】母の日におすすめの商品をチェック2026年5月10日(日)の母の日に向けて、ピーターラビット(TM)公式オンラインショップには新作＆人気ギフトが勢ぞろい■手のひらサイズの