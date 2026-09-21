〈相模原17歳殺人〉「刺青いれたワル」「話すと怒りを買って殺されるかもしれない…」ついに殺人の疑いで再逮捕された“少年グループ”…地元同世代に徹底されていた“口止め”

神奈川県相模原市で今年8月、高校2年生の清水刹那（せつな）さん（17）が暴行を受け死亡した事件で、神奈川県警は9月20日、清水さんに対する殺人の疑いで、相模原市に住む16歳から17歳の少年4人を再逮捕した。4人は事件当時、清水さんと一緒にいた中学2年の男子生徒（14）に対する傷害容疑ですでに逮捕されていた。事件発生から約1カ月。バイクをめぐるトラブルから追跡、暴行へと至った経緯と、事件後に被害者側になされた「口止め」の実態を詳報する。

〈画像〉バイクのように改造した自転車にまたがる清水さんと、「誰がこんなモノを…」知人や近隣住民も嘆く花の脇に置かれた避妊具、タバコの吸い殻、開封済みの菓子

事件が起きたのは8月22日未明だった。

相模原市中央区田名の空き地で、清水さんが意識不明の状態で倒れているのが見つかり、病院に搬送されたが、24日に死亡が確認された。死因は頭部打撲による脳挫傷だった。

「清水さんは事件直前、中学2年の男子生徒をバイクの後ろに乗せて走っていたところ、少年らが乗ったとみられる車に追跡され、現場付近で追いつかれました。県警はまず、一緒にいた中学生に暴行を加えた傷害容疑で少年4人を逮捕。

その後、清水さんへの暴行についても捜査を進め、20日に4人を殺人容疑で再逮捕しました。清水さんの頭部には強い衝撃が加えられており、凶器が使われた可能性も含めて調べています」（社会部記者）

では、なぜ清水さんたちは車で追われることになったのか。捜査関係者によれば、事件前にはバイクをめぐる“トラブル”“があったという。

集英社オンラインの取材では、その発端とみられる出来事が、相模原市内の田名塩田団地で起きていたことがわかっている。団地の関係者は、事件後に警察から確認を求められた防犯カメラの映像について、こう証言した。

「警察によると、少年たちがうちの団地の駐輪場でバイクをいじっていたそうで、どうやらミラーが取れていたそうです。そのバイクは、黒い布がかぶせてあるバイクでした。カメラには、逃げる少年たちを複数人の男たちが猛ダッシュで追いかけていく様子が映っていました」

この直後、清水さんらが乗るバイクは車に追跡された。県警によると、清水さんは中学生をバイクに乗せて走行中、（容疑者の）少年4人が乗っていたとみられる車に追われ、現場付近で追いつかれた。その後、清水さんや同乗していた中学生らは暴行を受けたとみられている。

「10代半ばですでに刺青がガッツリ入っているかなりのワル」

当時現場にいた14歳の少年はこう証言していた。

「セツナ君は、車から出てきた男2人にボコボコに殴られてました。男1人がセツナ君の後頭部をいきなりぶん殴り、倒れ込んだセツナ君に馬乗りになって殴ってました。彼らは僕らを殴っているときに『お前お金いくらあるの？』とお金を請求してきました」

さらに事件後、被害者側への“口止め”も行われていた。地元の不良事情を知る関係者は、事件後の状況についてこう話していた。

「（少年グループは）現場で14歳少年や仲間たちにガンガン詰め寄った後に、『警察が来たらどうしたらいいか分かってるだろうな。俺たちのこと裏切るなよ』と脅して逃げていったといいます」

逮捕された少年らは地元の年上の不良少年グループと行動をともにし、同世代から恐れられていた。関係者によると、グループは「覆面パトカーのナンバーを全部覚えているくらい頭が回る連中」（同前）。なかでも逮捕された少年の一人についてはこう証言する。

「10代半ばですでに刺青がガッツリ入っているかなりのワルです。揉めごとになると皆ビビってしまう。同年代の中ではとにかく喧嘩が強いと有名で、普段からバイクでウロウロしては、目についた人間に絡んで暴力を振るい、お金を取っていたという話もありました」（同前）

「命の保証がないため、何も彼らのことは話せないんです」

事件後、清水さんの友人らの周辺では、事件について話すことへの恐怖が広がっていた。

相模原市内の高校生らは取材に対し、

「彼ら（事件を起こした少年グループ）とは関わりたくないんです。怒りを買ってしまうと殺されるかもしれなくて」

「揉めごとになったらボコボコにされて、命の保証がないため何も彼らのことは話せないんです。刹那くんの事件が起きてからずっと彼らだと噂はされていたのでちゃんと逮捕されたということは良かったとは思います」

と口をそろえていた。

また、事件後に少年グループの一部が、ネット上に事件に関する情報を流した人物を捜していたとの証言も得ている。

事件発生から約1カ月。中学生への傷害容疑で逮捕されていた少年4人は20日、清水さんに対する殺人容疑で再逮捕された。県警は、バイクをめぐるトラブルから追跡、暴行へと至った詳しい経緯について調べている。

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取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班