9月21日は「敬老の日」もともとは9月15日だった？長寿を祝う国民の祝日【今日は何の日】

「今日って何の日だろう？」とふと思ったとき、誰かに話したくなる雑学を紹介。

2026年9月21日は「敬老の日」。長年にわたり社会を支えてきた高齢者を敬い、長寿を祝う国民の祝日だ。

今では9月の第3月曜日として定着しているが、かつては毎年9月15日だった。

「国民の祝日に関する法律」で「敬老の日」は、「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」日と定められている。

高齢者への感謝と敬意を表す日として、多くの人が祖父母や身近な高齢者に感謝を伝える機会となっている。

その敬老の日は、もともと毎年9月15日だった。祝日法の改正により、2003（平成15）年から9月の第3月曜日に変更された。

一方、それまで敬老の日だった9月15日は、2001（平成13）年の老人福祉法改正により「老人の日」となり、9月15日から21日までの1週間は「老人週間」とされている。

高齢社会を考える日でもある

敬老の日は長寿を祝うだけでなく、高齢者がいきいきと暮らせる社会について考える機会でもある。

家族や地域社会とのつながり、健康・生きがいづくりなど、高齢者を取り巻く環境に目を向けることは、誰もが年齢を重ねていく社会の未来を考えることにもつながる。

「敬老の日」は、身近な高齢者への感謝を伝えてみるのもいい機会かもしれない。