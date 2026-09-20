【速報】83歳女性がひき逃げされ死亡…はねた自転車を止めようと知人が声かけるも逃走「50～60代の男性」か 兵庫・明石市
女性は急性硬膜下血腫で病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。
20日午前、兵庫県明石市の路上で、高齢の女性が自転車にはねられて転倒しました。女性は搬送先の病院で死亡が確認されました。
自転車はそのまま逃走していて、警察は死亡ひき逃げ事件として行方を追っています。
20日午前7時20分ごろ、兵庫県明石市材木町で「80代の女性が頭をけがしている。意識がはっきりしていない」と男性から消防に通報がありました。
警察によりますと、83歳の女性が自宅前で知人の犬を触っていたところ、自転車にはねられたということです。
女性は転倒し頭を打って病院に搬送。搬送先の病院で急性硬膜下血腫と診断され、治療を受けていましたが、死亡が確認されました。
犬の飼い主が自転車に止まるよう声をかけたということですが、自転車は女性をはねたあと、そのまま東向きに逃走したということです。
自転車に乗っていたのは、50代から60代の男性とみられていて、警察は死亡ひき逃げ事件として、逃げた自転車の行方を追っています。