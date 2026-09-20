「おみずのんだって言いにきた」

【写真集】42万表示、4.3万いいねの「猫の報告」

そんなポストがX上に投稿され、話題になっている。

Xユーザーの「っしゃ」（＠aka_omanju_boys）さんが2026年8月23日に投稿したのは、大きな瞳でこちらをじっと見上げる1匹の猫の写真。

何かを訴えかけるようなまなざしに、思わず「どうしたの？」と聞き返したくなる。

続く2枚目では、口をわずかに開けて小さな牙をのぞかせる表情も。まるで一生懸命に語りかけてきているかのようだ。

実はこれ、「お水飲んだよ」の報告なのだそう。そういえば、顎に水滴が......。

飼い主さんに詳しい話を聞いた。

いっぱい話しかけるニャン

必死にコミュニケーションをとるネコちゃんは、5歳のオス・ごましおくん。おっとりとしていて、どこか抜けたところのある甘えん坊だ。

そんなごましおくんには、お水を飲んだ後に必ず報告に来るという習慣があるそう。

今回もいつものように褒めようと顔を見てみると、あごに大粒の水滴をつけていた。あまりの可愛さに、飼い主さんも笑いながら撮影したとのこと。

「水を飲んでいる時はいつもより長めに、かつ真剣に飲んでいました」（飼い主さん）

飼い主さんは、日頃からごましおくんに「おみずのんでね」と声をかけている。その積み重ねのおかげか、ごはんの催促や撫でてほしい時など、事あるごとに話しかけてくれるんだとか。

「可愛いね」と声をかけると、サイレントニャーで返事をしてくれることもあるとのこと。

ごましおくんの報告はに、Xユーザーからは4万3000件を超えるいいねのほか、

「うん お水飲む子はイイコだよ」

「えらいね～おりこちゃんでちゅね～」

「目ぇきゅるんきゅるんで可愛い！！！」

といった声が寄せられている。

人間顔負けの真面目な報告に、褒めちぎりたくなるのも仕方がない。（ライター：Met）