スパイが名探偵に！『英国諜報員シルヴィアのイタリア事件簿』をYouTubeで期間限定全話無料公開

Amazon Prime Video「シネフィルWOWOWプラス」公式YouTubeでは、一度は観ておきたい名画、人気のミステリードラマ、名作アニメなどを続々無料公開！ 今回は、歴史の香るイタリアの村に移住した元MI6のスゴ腕諜報員シルヴィアが数々の事件に挑む人気ミステリー『英国諜報員シルヴィアのイタリア事件簿』を、毎週1話ずつ期間限定全話無料公開中だ。

イタリアの美しい景色や食べ物も楽しめる

主人公のシルヴィア・フォックスを演じるのは、英国ミステリー『法医学捜査班 silent witness』で知られる、イギリスの実力派女優エミリア・フォックス。父親は1973年の映画『ジャッカルの日』に主演したエドワード・フォックスで、母や弟、叔父も俳優という芸能一家の出身だ。

共演は、『ゲーム・オブ・スローンズ』のタラ・フィツジェラルド、『アメリカン・クライム・ストーリー』のジョヴァンニ・チルフィエラ、『バトルスター・ギャラクティカ』のジェイミー・バンバーなど。

＜第1話あらすじ＞

MI6の諜報員シルヴィアは姪アリスの結婚式のために休暇を取り、イタリア中部ウンブリア州パニカーレを訪ねる。だが結婚式当日、花婿のトマソ・ロッシは現れず、彼の自宅のすぐそばで女性の死体が見つかる。行方不明のトマソの正体を確かめるため、シルヴィアは彼の出身地と思しきラツィオ州に赴き、死んでいた女性ラウラ・ボスコロが悪名高い犯罪組織のボス、グレゴリの妹だということ、そしてトマソが偽名であることを知るのだが…。

★第2話以降のご視聴はこちら。

※作品は予告なく変更となる可能性がございます。







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