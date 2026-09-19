一度忘れ物を取りに戻った後、大急ぎで出勤することとなったという投稿主さん。出勤途中に家にいる夫から届いたLINEには一枚の写真が添付されていて…。

今すぐに帰りたくなってしまうこと間違いなし…！健気すぎるその光景は記事執筆時点で12万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【写真：出勤途中、家にいる夫からLINE→『犬の写真』が添付されていて…『今すぐに帰りたくなる光景』】

Xアカウント『@pome_tenkun』に投稿されたのは、出勤途中に旦那さんから届いたLINEに添付されていたという一枚の写真。

この日、ママさんは仕事のために一度家を出たものの、忘れ物に気付いて自宅に戻られたのだそう。

『今すぐに帰りたくなる光景』に反響

その際に『え！？帰ってきたの？』と、ポメラニアン「天」ちゃんが玄関までお出迎えに来てくれたのだといいます。

とはいえ、当然忘れ物を取ればすぐに家を出なければならず、天ちゃんに『ごめんね～』と声を掛けて改めて出勤されたのだそう。

すると、しばらくすると家にいるパパさんからLINEが。そこには、玄関に座り込んでいる天ちゃんの後ろ姿が…。

パパさん曰く、忘れ物を取りに帰ってきたママさんが再度家を出てから10分以上、玄関に張り付いて動かなかったという天ちゃん。

『もしかしたら、またママが帰ってくるかもしれない』という期待を捨てきれない、天ちゃんの健気で切ない後ろ姿に、思わずママさんは『帰っていいかな！？』と返信してしまったのだとか。

天ちゃんがみせたいじらしさ、健気な行動にはご家族のみならず、多くのユーザーの胸がギュッと締め付けられることとなったのでした。

この投稿には「分かるこれがイヤで傘忘れても取りに帰れなくてびしょびしょで歩いてる時あります」「早くお家に帰りたくなっちゃう」「健気…」「わかります」などのコメントが寄せられています。

こんがりお耳がチャームポイントの男の子

2023年3月21日生まれの天ちゃんは、こんがりお耳がチャームポイントの天真爛漫な男の子。いつもニコニコ笑顔でその振る舞いはまさに『愛されワンコ』『箱入り息子』という表現がぴったり。

ご家族から溢れんばかりの愛情を注がれながら、自分らしくのびのびと幸せに暮らす天ちゃんの日常は日々多くのユーザーにポメラニアンの魅力を発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@pome_tenkun」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。