子どものお願いなら、できる限り叶えてあげたいと考える親は多いだろう。しかし、場合によっては「叶えたくない」と思ってしまうお願いもあるようだ。



【漫画】「叶えたくない息子のお願い」を読む

そんな息子からの「叶えたくない願い」が描かれているのは、漫画「叶えたくない息子のお願い」だ。作者であり息子の母でもあるぽんぽこさんは、ある日息子のそうちゃんと過ごしていると、「そうちゃんより長生きしてほしい」とお願いされてしまう。テレビで恐竜や化石についての番組が放送されているのを見て、生死について考えたようだ。



これまで子どものお願いは何でも叶えてあげたいと思っていた作者だったが、この言葉を聞いて初めて「これは叶えたくない」と感じた。そして作者は息子に対して、目に涙をためながら「がんばって、ずっと元気に生きられるようにするね。」と答えるのだった。



読者からは「子供のピュアな祈りがまた切ないですね」「涙無くして読めませんね」など、さまざまな声があがっている。そんな同作について、作者のぽんぽこさんに聞いた。



ーこのエピソードを漫画にした理由を教えてください。



今までは「どんなお願いごとでも叶えちゃうぞ～！！」と思っていたんですが、はじめて「うっ、これは叶えたくない」と思ったんです。この”新たな気持ち”を記録に残しておきたいなと思い、漫画にしました。



ー息子さんから「そうちゃんより長生きしてほしい」と言われたとき、どのようなお気持ちでしたか？



「そんなに私のことを大好きで大切だと思ってくれているんだな」という嬉しさと「それだけは絶対に叶えたくない」の2つの気持ちが入り混じりました。



ーこの出来事を通して、息子さんやご家族について改めて感じたことはありますか？



私自身が、「親より先には死ねないな」と思いました。今までそんなに意識したことはなかったんですが、こどもが自分より先にこの世からいなくなってしまうって本当に耐え難いと思うんですよね。息子の言葉を聞いて、こどものためにも、親のためにも、元気に生きていこうと思いました。



(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）