自らのお腹をペチペチ叩きながら“威嚇”しあうアザラシの姿がSNSで話題を集めている。

【映像】「可愛すぎる…」アザラシが“威嚇”するとき

Xへ動画を投稿したのはゆちょんさん（@cocoa49136）。「息を吸うのも忘れるくらい夢中で見ていた」と語る。

動画は、北海道・紋別市にある「オホーツクとっかりセンター アザラシランド」で撮影されたもの。まず、一番初めに手前にいるワモンアザラシの「ましろくん」（2歳）が、奥の「ようちゃん」（15歳）にちょっかいをかける。すると、それが気に入らなかったのか、ようちゃんは前肢でお腹を叩く「威嚇」で応答する。そんな反応にご立腹だったのか、「威嚇」で返したましろくんだったが、最終的には折れてその場を去ってしまう。

アザラシたちからしてみればバチバチの雰囲気だったのかもしれないが、はたから見るとなんだか微笑ましい光景だ。

動画を見た人からは「もう世界中の喧嘩これでいいよ」「平和な喧嘩」「かわいすぎます…ずっと見ていられる」「取り組み前の力士かよ」などの声が寄せられている。（『わたしとニュース』より）