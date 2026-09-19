【爆音スタジアム】阪神優勝マジック12点灯、地鳴り響く甲子園ライスタのリアル
プロ野球愛好家のトラヤマ氏が自身のYouTubeチャンネルで「【Vロード幕開け】阪神優勝マジック12！得点すると地鳴りのような歓声が鳴り響く甲子園ライスタ！4万人の阪神ファンによる六甲おろしがエグすぎた！2026年9月18日vs広島カープ」を公開した。動画では、優勝に向かってひた走る阪神タイガースの熱気あふれる試合展開と、ファンが一体となる甲子園球場の盛り上がりを臨場感たっぷりに伝えている。
動画の冒頭、トラヤマ氏はソフトバンクホークスの優勝シーンについて「優勝した瞬間、選手たちがジョギング程度のスピードでマウンドにゆっくり集まってるのは初めて見た」と指摘。「普通のハイタッチだけなのはエグい」「京セラもそんなに盛り上がってなさそう」と、独自の見解を展開した。その上で、自身の愛する阪神タイガースについては「そろそろ連勝して優勝を決める時が来た」「今日から3試合は勝つ保証が出来る」と力強く断言し、甲子園球場での広島戦へと向かう。
試合は4回裏、無死一、二塁のチャンスから佐藤輝明が先制のタイムリーヒットを放ち、甲子園のボルテージは一気に上昇。続く大山もセンターへタイムリーを放ち、スタンドには地鳴りのような六甲おろしが響き渡った。5回裏終了後には、混雑を避けて1階のグルメコーナーへ。550円の「ジャンボ焼き鳥」と600円の「イカ下足」を堪能し、「身がプリップリで最高」「酒のアテのために作られた」とその味わいを大絶賛した。「スーパーで買った方が安いが、お酒との相性とボリューミーさは甲子園が圧勝」と、球場グルメならではの魅力を力説している。
試合終盤の8回には、木浪の落球から一死二、三塁のピンチを招き、球場がざわつく事態に。トラヤマ氏も思わず「木浪しっかりせんかい！」と声を荒げるが、リリーフの及川が同点を阻止する好投を見せると、珍しく流れた「極チャンス」のテーマとともにスタンドの熱気は最高潮に達した。
試合はそのまま2-1で阪神が勝利を収め、見事に優勝マジック「12」が点灯した。歓喜に沸くライトスタンドで、トラヤマ氏も周囲のファンとハイタッチを交わして喜びを爆発させた。悲願の優勝に向けて突き進むチームと、それに呼応するファンのすさまじい熱量が画面越しにも伝わる、熱狂的な一夜となった。
動画の冒頭、トラヤマ氏はソフトバンクホークスの優勝シーンについて「優勝した瞬間、選手たちがジョギング程度のスピードでマウンドにゆっくり集まってるのは初めて見た」と指摘。「普通のハイタッチだけなのはエグい」「京セラもそんなに盛り上がってなさそう」と、独自の見解を展開した。その上で、自身の愛する阪神タイガースについては「そろそろ連勝して優勝を決める時が来た」「今日から3試合は勝つ保証が出来る」と力強く断言し、甲子園球場での広島戦へと向かう。
試合は4回裏、無死一、二塁のチャンスから佐藤輝明が先制のタイムリーヒットを放ち、甲子園のボルテージは一気に上昇。続く大山もセンターへタイムリーを放ち、スタンドには地鳴りのような六甲おろしが響き渡った。5回裏終了後には、混雑を避けて1階のグルメコーナーへ。550円の「ジャンボ焼き鳥」と600円の「イカ下足」を堪能し、「身がプリップリで最高」「酒のアテのために作られた」とその味わいを大絶賛した。「スーパーで買った方が安いが、お酒との相性とボリューミーさは甲子園が圧勝」と、球場グルメならではの魅力を力説している。
試合終盤の8回には、木浪の落球から一死二、三塁のピンチを招き、球場がざわつく事態に。トラヤマ氏も思わず「木浪しっかりせんかい！」と声を荒げるが、リリーフの及川が同点を阻止する好投を見せると、珍しく流れた「極チャンス」のテーマとともにスタンドの熱気は最高潮に達した。
試合はそのまま2-1で阪神が勝利を収め、見事に優勝マジック「12」が点灯した。歓喜に沸くライトスタンドで、トラヤマ氏も周囲のファンとハイタッチを交わして喜びを爆発させた。悲願の優勝に向けて突き進むチームと、それに呼応するファンのすさまじい熱量が画面越しにも伝わる、熱狂的な一夜となった。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
現在チャンネル登録者10万人を目指しています。 主に阪神戦がある日は毎日投稿してます。 たくさんの阪神ファン＆プロ野球ファンに おもしろいと思える動画を投稿しています。 "トラヤマの動画だから見る"という視聴者を たくさんつけたいと思っています。中毒性を高めたい。