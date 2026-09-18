Threadsで話題になっているのは、動物病院で撮れた「まさかの一枚」。投稿は記事執筆時点で22万回を超えて表示されており、「これは親バカ発揮するｗ」「いいもの見せてもらいました」などのコメントの他、1万件のいいねが寄せられました。

【写真：ふわふわしっぽの犬→病院で『レントゲン』を撮影した結果…思ってもみなかった『まさかの一枚』】

こまめちゃんのしっぽ

Threadsアカウント「m.w.m.w.m.wada」の投稿主さんは、『こまめ』ちゃんというポメラニアンと暮らしています。

ふわふわ真っ白な毛並みが可愛らしい、こまめちゃん。ある日、腰を痛めてしまい、動物病院でレントゲンを撮ってもらうことになりました。

獣医師さんから説明を受けながら、投稿主さんも画像を確認します。

ところが、説明を聞いていた投稿主さんの目は、ある場所に釘付けに。なんと、こまめちゃんのしっぽの骨が、普段のしっぽと同じように、くるんと巻いていたのです。

先端までしっかりカーブした骨を見て、「しっぽって骨までこんなに丸いんだ！」と驚いた投稿主さん。愛犬のしっぽが骨まで可愛いと分かり、思わずほっこりしたことでしょう。

現在はすっかり元気になり、ふわふわのしっぽを揺らしながら、元気いっぱいに走り回っているそうです。

この投稿には、「骨まで愛おしい」「めちゃくちゃ可愛いお姫様」など、多くのコメントが寄せられています。

毎日元気いっぱい♪

そんなこまめちゃんは、とっても人懐こい性格。家族に抱っこされて帰宅し、床に下ろしてもらうと、すぐさま投稿主さんのもとへダッシュしてくるそうです。

まるでミサイルのように、勢いよく飛び込んでくるこまめちゃん。その素早さとパワーからは、「大好き！」という気持ちがあふれているようです。

元気いっぱいに駆け寄ってくる姿に、投稿主さんも思わず笑顔になってしまうことでしょうね。

Threadsアカウント「m.w.m.w.m.wada」には、他にもこまめちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Threadsアカウント「m.w.m.w.m.wada」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。