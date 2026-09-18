【USJ残像】「最初の10分はマジで後悔した」圧倒的な暗闇が襲うR-18ホラーは迷わず行くのが正解
YouTubeチャンネル「たいさやのパークガイド」が「【USJ初の18禁ホラー】残像は行くべき？開幕日に体験したらヤバすぎました...」を公開した。
動画では、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）のハロウィーン・ホラー・ナイトに新登場したR-18指定の有料アトラクション「残像」を体験し、その圧倒的な恐怖と魅力を語っている。
入場時に誓約書の記入が求められ、詳細な内容は口外禁止という異例のアトラクション。体験前のたいしは「違和感のある感情」と緊張を隠せない様子を見せていた。しかし、約45分の体験を終えて戻ってきた彼らの表情は意外にも笑顔で、たいしは開口一番「最高だった」と振り返る。
一方で、体験中の恐怖についても赤裸々に語った。アトラクション開始からの10分間は「マジで後悔した。本当に行かなければよかった」と恐怖のあまりパニックになりかけたという。その最大の要因として「暗所」を挙げ、「圧倒的に暗所だから、ちょっとでも無理な人は絶対に行かない方がいい」と注意を促した。
動画の後半では、一緒に体験したyukeyとともに各項目を5段階で評価。ストーリー度とおかわり度（リピート希望度）に星5をつけ、「有料レベルのストーリー」と絶賛した。無言で耐え抜いたyukeyも「演出家目線で見られる。没入感がすごい」と語り、テーマパーク好きにはたまらない内容になっていると太鼓判を押した。
たいしは、1,900円という別料金がかかる点についても「その価値あり」と断言。USJが仕掛ける本気のホラー体験に対して、「迷っているなら絶対に行った方がいい」と力強く背中を押し、動画を締めくくった。
動画では、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）のハロウィーン・ホラー・ナイトに新登場したR-18指定の有料アトラクション「残像」を体験し、その圧倒的な恐怖と魅力を語っている。
入場時に誓約書の記入が求められ、詳細な内容は口外禁止という異例のアトラクション。体験前のたいしは「違和感のある感情」と緊張を隠せない様子を見せていた。しかし、約45分の体験を終えて戻ってきた彼らの表情は意外にも笑顔で、たいしは開口一番「最高だった」と振り返る。
一方で、体験中の恐怖についても赤裸々に語った。アトラクション開始からの10分間は「マジで後悔した。本当に行かなければよかった」と恐怖のあまりパニックになりかけたという。その最大の要因として「暗所」を挙げ、「圧倒的に暗所だから、ちょっとでも無理な人は絶対に行かない方がいい」と注意を促した。
動画の後半では、一緒に体験したyukeyとともに各項目を5段階で評価。ストーリー度とおかわり度（リピート希望度）に星5をつけ、「有料レベルのストーリー」と絶賛した。無言で耐え抜いたyukeyも「演出家目線で見られる。没入感がすごい」と語り、テーマパーク好きにはたまらない内容になっていると太鼓判を押した。
たいしは、1,900円という別料金がかかる点についても「その価値あり」と断言。USJが仕掛ける本気のホラー体験に対して、「迷っているなら絶対に行った方がいい」と力強く背中を押し、動画を締めくくった。
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