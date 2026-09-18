鈴木福、『フェス・ゴジラII 東京消失』に続投 “バーニングミレニアムゴジラ”新ビジュアル公開
俳優の鈴木福が、11月3日に開催される「ゴジラ・フェス2026」で上映予定の完全新作特撮『フェス・ゴジラII 東京消失』に出演することが発表された。前作に続いて自衛官役を演じる。
【画像】バーニングミレニアムゴジラビジュアル
続投が決まった鈴木は、「前回、少しでしたがゴジラの世界に入ることができ、とてもうれしかったです。なじみの新宿で巻き起こる大迫力の映像に心躍りました」と前作を振り返った。
新作については、「今作では、前回とは比べられないほど、僕が演じる自衛官が大活躍しています。いろいろとこだわりながら、楽しんで撮影させていただきました」と説明。「ゴジラファンのみなさんに、楽しんでいただけるポイントがたくさん詰まっていると思うので、ぜひ期待していてください」と呼びかけている。
本作の製作にあたり実施された「バーニングミレニアムゴジラ」のスーツ制作プロジェクトでは、クラウドファンディングを展開。当初の目標だった1000万円を大きく上回る、約3400万円の支援金が集まった。このたび、胸を赤く燃やす“バーニングミレニアムゴジラ”の新ビジュアルも公開された。
なお、前作『フェス・ゴジラII 新宿炎上』はYouTubeにて配信中。
「フェス・ゴジラ」は、ゴジラの誕生日である11月3日に行われる恒例イベント。2026年は東京・TAKANAWA GATEWAY CITYで開催される。
今回、東宝グループの会員サービス「TOHO-ONE」のプレミアムプラン会員を対象とした5種類の特典が用意されることも発表された。
来場してアンケートに回答した会員には、イベント限定仕様のネックストラップをプレゼント。このほか、ステージ前方の指定席に100人、ゴジラとのグリーティングと写真撮影に40組を、それぞれ事前抽選で招待する。
会員向けに物販エリアへの先行入場を実施するほか、限定抽選会も行われる。事前抽選への応募は10月初旬に開始予定で、賞品や物販などの詳細も同時期に発表される。
【画像】バーニングミレニアムゴジラビジュアル
続投が決まった鈴木は、「前回、少しでしたがゴジラの世界に入ることができ、とてもうれしかったです。なじみの新宿で巻き起こる大迫力の映像に心躍りました」と前作を振り返った。
新作については、「今作では、前回とは比べられないほど、僕が演じる自衛官が大活躍しています。いろいろとこだわりながら、楽しんで撮影させていただきました」と説明。「ゴジラファンのみなさんに、楽しんでいただけるポイントがたくさん詰まっていると思うので、ぜひ期待していてください」と呼びかけている。
なお、前作『フェス・ゴジラII 新宿炎上』はYouTubeにて配信中。
「フェス・ゴジラ」は、ゴジラの誕生日である11月3日に行われる恒例イベント。2026年は東京・TAKANAWA GATEWAY CITYで開催される。
今回、東宝グループの会員サービス「TOHO-ONE」のプレミアムプラン会員を対象とした5種類の特典が用意されることも発表された。
来場してアンケートに回答した会員には、イベント限定仕様のネックストラップをプレゼント。このほか、ステージ前方の指定席に100人、ゴジラとのグリーティングと写真撮影に40組を、それぞれ事前抽選で招待する。
会員向けに物販エリアへの先行入場を実施するほか、限定抽選会も行われる。事前抽選への応募は10月初旬に開始予定で、賞品や物販などの詳細も同時期に発表される。