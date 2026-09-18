ドジャースが１７日（日本時間１８日）の敵地レッズ戦で８-２と快勝し、５年連続２４度目の地区優勝を果たした。大谷翔平をケガで欠く中でシャンパンファイトが行われ、歓喜の中で米メディア「スポーツネットＬＡ」の男性リポーターが選手のインタビューを敢行した。

自身５度目のワールドシリーズ制覇を目指すベッツがマイクを向けられ「気分は最高です。僕１人じゃなく、最高の仲間がそろっているからね」と選手に感謝した。

直後にマンシーが現れ、ベッツの頭からシャンパンをかけた。「顔がヒリヒリするよ」と目が開けられないベッツに対し、男性レポーターは「髪がないから頭が凍えるほど冷えるんじゃないか」とドサクサにまぎれて失礼な質問。

ベッツは無視して「楽しいですよ。でもまだ先は長い。勝つのはいつだって最高です。僕らは長い間、ずっと一緒で互いに期待し合っている。愛情で結ばれている」と話した。

その間もひっきりなしにシャンパンを浴びせられたが「ゴメン、質問はなんだって？ まだ先は長い。ファンはずっと支えてくれてありがとう。特には苦労もかけるけど、そばにいてくれてありがとう」と顔を拭きながらファンにも感謝していた。