飼い主さんの足の上で「プルプル」と揺らされる猫ちゃん。おねだり姿が可愛すぎると注目を集めています。話題の投稿は1万件以上の「いいね！」を獲得し「こんな要求されたら永遠にやってあげます」「小さい声で催促してますね！可愛い」「これはたまらにゃいですね」とのコメントが寄せられていました。

【動画：プルプルと猫の足を揺らしてあげる飼い主→『手を離す』と…まさかの反応】

「プルプルプルプル」と言いながら足を揺らすと…？

Threadsアカウント「猫と料理。」に投稿されたのは、飼い主さんと謎の遊びをする猫ちゃんの動画です。飼い主さんの足の上に仰向けで乗る猫ちゃん。飼い主さんが猫ちゃんの太ももを持ち「プルプルプルプル」と言いながら足を揺らしてあげるのだそう。

そして、飼い主さんが手を離すと、猫ちゃんは仰向けのまま飼い主さんを見つめ「にゃん！」と鳴いて催促するそうです。猫ちゃんのおねだりが可愛すぎますが、飼い主さんは「猫飼う前は、猫がこんなんとは思わなかったなあ、、笑」とコメント。プルプル遊びのどんなところが魅力的なのか猫ちゃんに聞いてみたくなりますね。猫ちゃんが見せる意外な一面に、多くの人が癒やされているようです。

可愛すぎる『プルプル遊び』に悶絶する人が続出

猫ちゃんのプルプル遊びを見たThreadsユーザーたちからは「この，可愛い、生き物は、どこに、いけば、吸えますか！！動揺してます！」「うちもやってみよう！…と思ったら、横腹を全力で飛び蹴りされました」「ネコちゃん的には整体みたいな感じなのかも」などの声が寄せられていました。

Threadsアカウント「猫と料理。」では、猫ちゃんたちの日常や、飼い主さんが作る料理について発信されています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「猫と料理。」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。