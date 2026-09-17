23歳“グラビア界のニュースター”が「スタイル良すぎ」「すげええ」 撮影のオフショ公開
“グラビア界のニュースター”こと高野真央（※高＝はしごだか）が17日までにInstagramを更新。美スタイル際立つショットを披露した。
【写真】23歳“グラビア界のニュースター”、1st写真集で抜群プロポーション全開！ 水着ショットも（8枚）
1st写真集『まおのこと、』（講談社）を7月29日に発売し、大きな反響を呼んでいる高野。今月1日には23歳を迎えた。
今回の投稿では「綺麗とカッコイイとかわいいでしょ？」とつづり、現在発売中の『週刊プレイボーイ 39・40合併号』（集英社）のオフショットを披露。ファンからは「スタイル良すぎ」「すげええ」などのコメントや、多数の「いいね！」が集まっている。
栃木県出身の高野は、2025年より芸能事務所「seju」に所属。デビュー後まもなく各誌への掲載が続いており、10月1日放送開始のドラマ『彼女の妹～誘惑だらけのサンカク関係～』（TOKYO MX2）への出演も決定している。
引用：「高野真央」Instagram（＠mao_takano_）
【写真】23歳“グラビア界のニュースター”、1st写真集で抜群プロポーション全開！ 水着ショットも（8枚）
1st写真集『まおのこと、』（講談社）を7月29日に発売し、大きな反響を呼んでいる高野。今月1日には23歳を迎えた。
今回の投稿では「綺麗とカッコイイとかわいいでしょ？」とつづり、現在発売中の『週刊プレイボーイ 39・40合併号』（集英社）のオフショットを披露。ファンからは「スタイル良すぎ」「すげええ」などのコメントや、多数の「いいね！」が集まっている。
栃木県出身の高野は、2025年より芸能事務所「seju」に所属。デビュー後まもなく各誌への掲載が続いており、10月1日放送開始のドラマ『彼女の妹～誘惑だらけのサンカク関係～』（TOKYO MX2）への出演も決定している。
引用：「高野真央」Instagram（＠mao_takano_）