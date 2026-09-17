ビッグボーイの490円食べ放題がお得すぎる！グルメYouTuber山崎NANAが大絶賛！！
人気グルメYouTuberの山崎NANAが、「【食べ放題】ビッグボーイの490円食べ放題で限界おかわりチャレンジしたら美味しすぎた！時間無制限でドカ食いして満腹になったハンバーグ大好き爆食女の末路【大食い】」と題した動画を公開した。動画内では、ビッグボーイのランチメニューと食べ放題セットの魅力を存分にレポートし、その圧倒的なコストパフォーマンスの高さを伝えている。
山崎NANAは、平日ランチ限定の「ミックスグリル」に、サラダ、スープ、カレー、ライスが食べ放題になる490円の「ランチプレミアムセット」を注文。サラダバーでは、秋限定の「しめじとほうれん草のトマトパスタサラダ」などをたっぷり盛り付け、「トマトの優しいけどしっかりとした味わいがクセになる」とレポートした。
続いて運ばれてきたメインのミックスグリルには、ハンバーグ、巨大なソーセージ、チキンが乗っており、そのボリューム感に驚きの表情を見せる。玉ねぎソースをたっぷりかけたハンバーグをご飯と共にかき込み、「ご飯に合うジューシーなハンバーグ」と舌鼓を打った。中でも炭火焼きチキンについては、「噛む度に炭火焼きの香ばしさが口いっぱいに広がって幸せすぎる」と語り、ミックスグリルの中で「優勝」と大絶賛した。
さらに、食べ放題のカレーにターメリックライスを合わせ、ハンバーグをトッピングした「大人の贅沢」アレンジも披露。「食べ放題のクオリティとは思えないコク深い味わい」と、その質の高さを強調している。
食後のデザートに特製クリームをかけたコーヒーゼリーも堪能した山崎NANAは、全て合わせて約1500円という価格設定に対して「圧倒的神コスパ」と断言。「ステーキ屋さんで一番おすすめ」と太鼓判を押した。お肉だけでなく、サラダやカレー、スイーツの全てが高クオリティという彼女の詳細なレビューは、読者がお店に足を運ぶ際の強力な後押しになるだろう。
山崎NANAは、平日ランチ限定の「ミックスグリル」に、サラダ、スープ、カレー、ライスが食べ放題になる490円の「ランチプレミアムセット」を注文。サラダバーでは、秋限定の「しめじとほうれん草のトマトパスタサラダ」などをたっぷり盛り付け、「トマトの優しいけどしっかりとした味わいがクセになる」とレポートした。
続いて運ばれてきたメインのミックスグリルには、ハンバーグ、巨大なソーセージ、チキンが乗っており、そのボリューム感に驚きの表情を見せる。玉ねぎソースをたっぷりかけたハンバーグをご飯と共にかき込み、「ご飯に合うジューシーなハンバーグ」と舌鼓を打った。中でも炭火焼きチキンについては、「噛む度に炭火焼きの香ばしさが口いっぱいに広がって幸せすぎる」と語り、ミックスグリルの中で「優勝」と大絶賛した。
さらに、食べ放題のカレーにターメリックライスを合わせ、ハンバーグをトッピングした「大人の贅沢」アレンジも披露。「食べ放題のクオリティとは思えないコク深い味わい」と、その質の高さを強調している。
食後のデザートに特製クリームをかけたコーヒーゼリーも堪能した山崎NANAは、全て合わせて約1500円という価格設定に対して「圧倒的神コスパ」と断言。「ステーキ屋さんで一番おすすめ」と太鼓判を押した。お肉だけでなく、サラダやカレー、スイーツの全てが高クオリティという彼女の詳細なレビューは、読者がお店に足を運ぶ際の強力な後押しになるだろう。
YouTubeの動画内容
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