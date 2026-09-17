ワンコのパパの起こし方が「最高すぎる」と反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で42万2000回再生を突破し、「なんて幸せな起こされ方」「我が家に派遣お願いします！」といったコメントが寄せられています。

【動画：パパが起きないので、犬に『起こして』とお願いした結果→『優しく起こすかな』と思ったら…まさかの光景】

パパを起こそう→尻尾をブンッ

Instagramアカウント「nalu_09.19」に投稿されたのは、起きないパパを「起こして」とお願いされたボーダーコリーの男の子「ナル」くんのお姿。お願いされる前から、ナルくんはなぜかパパの首の上で寝ているよう。

ママに「ナル！」と呼ばれて、顔を上げるナルくん。パパを起こすようお願いされると、大あくびをしながら「ふぁ～い」とお返事。ナルくんは尻尾をブンブンと振り始め、パパの顔面にバンバンと打ち付けます。

容赦のない「ワンコの目覚まし」

すでに辛そうな表情のパパですが、起きてはいないため、ナルくんは手を緩めません。パパの顎を足で蹴り、顔面を踏みつけます。容赦のなさすぎるナルくんの「目覚まし」に、思わず吹き出してしまいます。

次はパパの隣に寝そべり、「ぅわぁぅ」という高めの可愛い声で「起きてアピール」をするナルくん。顔をペロペロと舐めてくれる可愛さにやられたのか、寝起きのパパはナルくんをゆっくりとハグ。

パパ、ついに起床

ナルくんが頑張った甲斐もあり、パパはついに起きてくれたよう。「起きたねぇ」とママに目配せすると、ナルくんはパパから離れて行ったんだとか。

「起きた？」と聞くママに、ナルくんは「起きたよ」とばかりに報告に向かいます。アメとムチを完璧に使い分けるナルくんの「目覚まし」を、「幸せすぎる朝が迎えられる」と大満喫するパパたちなのでした。

投稿には「なんて幸せな起こされ方」「我が家に派遣お願いします！」「天国やん」「可愛いすぎる」「アメとムチの起こし方、参考になりますｗ」「こりゃ飛び起きますね」といったコメントが寄せられています。

可愛さ溢れるナルくんの日常は、Instagramアカウント「nalu_09.19」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「nalu_09.19」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。