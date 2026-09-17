パパが起きないので、犬に『起こして』とお願いした結果→『優しく起こすかな』と思ったら…まさかの光景が42万再生「幸せな起こされ方」「天国」
ワンコのパパの起こし方が「最高すぎる」と反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は記事執筆時点で42万2000回再生を突破し、「なんて幸せな起こされ方」「我が家に派遣お願いします！」といったコメントが寄せられています。
【動画：パパが起きないので、犬に『起こして』とお願いした結果→『優しく起こすかな』と思ったら…まさかの光景】
パパを起こそう→尻尾をブンッ
Instagramアカウント「nalu_09.19」に投稿されたのは、起きないパパを「起こして」とお願いされたボーダーコリーの男の子「ナル」くんのお姿。お願いされる前から、ナルくんはなぜかパパの首の上で寝ているよう。
ママに「ナル！」と呼ばれて、顔を上げるナルくん。パパを起こすようお願いされると、大あくびをしながら「ふぁ～い」とお返事。ナルくんは尻尾をブンブンと振り始め、パパの顔面にバンバンと打ち付けます。
容赦のない「ワンコの目覚まし」
すでに辛そうな表情のパパですが、起きてはいないため、ナルくんは手を緩めません。パパの顎を足で蹴り、顔面を踏みつけます。容赦のなさすぎるナルくんの「目覚まし」に、思わず吹き出してしまいます。
次はパパの隣に寝そべり、「ぅわぁぅ」という高めの可愛い声で「起きてアピール」をするナルくん。顔をペロペロと舐めてくれる可愛さにやられたのか、寝起きのパパはナルくんをゆっくりとハグ。
パパ、ついに起床
ナルくんが頑張った甲斐もあり、パパはついに起きてくれたよう。「起きたねぇ」とママに目配せすると、ナルくんはパパから離れて行ったんだとか。
「起きた？」と聞くママに、ナルくんは「起きたよ」とばかりに報告に向かいます。アメとムチを完璧に使い分けるナルくんの「目覚まし」を、「幸せすぎる朝が迎えられる」と大満喫するパパたちなのでした。
投稿には「なんて幸せな起こされ方」「我が家に派遣お願いします！」「天国やん」「可愛いすぎる」「アメとムチの起こし方、参考になりますｗ」「こりゃ飛び起きますね」といったコメントが寄せられています。
可愛さ溢れるナルくんの日常は、Instagramアカウント「nalu_09.19」でチェックすることができます。
写真・動画提供：Instagramアカウント「nalu_09.19」さま
執筆：nagai
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。