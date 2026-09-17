「寝るか噛むかどっちかにしなさい」



【写真】猫さん、寝るか噛むかどっちかにして

こんなポストをされたのはスーパープリティキャット（@su_pa_prettycat）さん。



爪の伸び具合を確認しようと飼い主さんのスーパープリティキャットさんが手を出したところ、気づかれてしまい、腕を抱え込まれて噛まれている最中に、ちょうど眠気の限界が訪れてしまったブリティッシュショートヘアの猫さんの様子を収めた投稿です。



怒っているのか眠いのか判断のつかない、なんとも言えない表情がじわじわくる一枚となっています。



「この葛藤している顔ずるい」

「赤ちゃんみたいでかわいすぎる」

「噛むか寝るか本当に選んで」

「限界オーラが出てる」



投稿にはさまざまな声が寄せられました。猫さんのお名前は非公開で、スパプリくん（スーパープリティキャット）としています。2歳になるブリティッシュショートヘアの男の子で抱っこは許さないけれど人の後をついてまわる甘えん坊。



飼い主さんが携帯やテレビばかり見ていると、ちょっと嫌な顔をしてブルン！と声をかけられるそうです。ご飯を手から食べさせてもらうのが大好きで、少し取っておいたりする可愛い子なのですが、飽きた味はわざわざ一粒ずつプッと吐き出しくるといいます。



ポストをされたスーパープリティキャットさんにお話を伺いました。



--写真はどのような状況だったのでしょうか？



「大人しくしていたので爪の伸び具合を見るチャンスだなと手を出したところ気づかれてしまい腕を抱え込まれて噛まれたのですが、眠気の限界がちょうど来たのかどっちつかずの状態になりました」



--このなんとも言えない表情を見ていかがでしたか？



「行動は赤ちゃんみたいだなと思い、表情はいつもと違いすぎて思わず笑ってしまいました」



--普段から甘噛みをすることが多いのでしょうか？



「甘えてると見せかけて騙して甘噛みが多いです。指を出すと鼻ちゅーをしてそのまますりすりゴロンします。お尻ポンポンが大好きです」



--腕のなかで寝落ちすることは多いのでしょうか？



「この後は結局眠気が勝って寝てしまいました。撫でていたり肉球を揉んでいたりすると、よくうとうとして白目をむきます。以前は足を噛んできてそのまま満足して寝ることがありましたが、眠気を我慢しながらは今回が初めてです」



--ほかにも、思わず笑ってしまったエピソードはありますか？



「空気清浄機の風に当たるのが好きなのですが、自分でスイッチをオンにして風に当たって遊んでいた時に『空気が汚れています』の警告ランプがついていて、汚れ扱いされてるよ！と笑ってしまいました。呼ぶとブルン！と返事をしながら来てくれるところや水を飲むのが下手なところが可愛いです」



飼い主さんは「おすすめポイントはたまに現れる眉毛です。皆さんがかわいいとコメントを下さってとても嬉しいです。本猫にもみんながかわいいって言ってくれてるよと声をかけつつ、いつもはおめめくりくりでもっとかわいいのに写りの悪い写真でバズってごめんねと謝っています」と話してくれました。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）