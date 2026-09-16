シルバーウィークは欧州発の警察ドラマに没頭！『SOKO』＆『WAPO』4シリーズ・全110話の一挙放送が決定

日本唯一のアクション海外ドラマ専門チャンネル「アクションチャンネル」にて、9月19日（土）から23日（水・祝）のシルバーウィーク5連休に特別な一挙放送企画「Silver WeekはSOKO＆WAPO！」の放送が決定した。本企画では、ドイツとオーストリアで絶大な人気を誇る特別捜査班ドラマ『SOKO：』シリーズと、水上警察の活躍を描く『WAPO：』シリーズから、計4シリーズ・全110話が一挙に放送される。

42年続いた伝説的刑事ドラマ『SOKO』とダイナミックな水上アクション『WAPO』の魅力

『SOKO：』は、ドイツ語で特別捜査班を意味する「Sonderkommission」の略をタイトルに冠したクライムアクションドラマ。1978年に放送開始されたミュンヘン編が2020年まで42年間の長きにわたって愛され続けたのを皮切りに、両国の各都市を舞台にしたスピンオフ作品が10作以上誕生した。一方の『WAPO：』は、水上警察の精鋭たちにスポットを当てたクライムアクション。2017年のボーデン湖編をスタートに、ベルリン、デュースブルク、エルベ川など舞台を広げながら立て続けにスピンオフが制作されている大人気シリーズだ。

今回の特別企画では、洗練された都市と風光明媚なロケーションを舞台にした注目の4作品が登場する。『SOKO：』シリーズからは、オーストリアの都市リンツを舞台に描く『SOKO：リンツ特別捜査班』のシーズン1～4（※シーズン4は独占日本初放送）と、ドイツ有数の港湾地区を舞台にした『SOKO：ハンブルク特別捜査班』シーズン1～3を放送。

『WAPO：』シリーズからは、エルベ川沿いの街ピルナを舞台とする『WAPO：エルベ川 水上警察』シーズン1～2に加え、ヨーロッパ屈指の水の都を駆け巡る『WAPO：ベルリン水上警察』シーズン1～2（※シーズン2は独占日本初放送）がラインナップ。さらに、Leminoチャンネル内の海外ドラマ配信サービス「アクション＆ミステリープラス」では、『SOKO：ハンブルク特別捜査班（シーズン1～2）』、『SOKO：リンツ特別捜査班（シーズン1～2）』、『WAPO：エルベ川 水上警察（シーズン1～2）』の配信も実施中だ。極上の欧州クライムアクションを、この秋たっぷりと楽しんでほしい。

『SOKO：』シリーズ 放送情報

ベテラン捜査官ヨハンナ率いるリンツ特別捜査班に、本シーズンから新メンバーが加入！ ヨハンナと20年来の旧友である捜査官ビギーと、新任の上司となるシュテファンが着任し、チームに新しい風を吹き込んでいく。おなじみ警察医のリッチーやアシスタントのアレックスらと力を合わせ、難事件に挑む！

リッチー役のアレクサンダー・プシルは、大人気ドラマ『レックス～ウィーン警察シェパード犬刑事～』でレックスの相棒刑事マークを演じ、一躍有名に。シュテファンは、映画『血痕』や『SOKO：』シリーズのウィーン版にも出演したミヒャエル・シュタイノッハーが演じる。

「WAPO：」シリーズ 放送情報

タイトル放送日時SOKO：リンツ特別捜査班（シーズン1～3・全39話）★字幕版：9/19（土）朝6:00から全39話一挙放送SOKO：リンツ特別捜査班（シーズン4・全10話）★字幕版：9/20（日）夕方5:00から全10話一挙放送SOKO：ハンブルク特別捜査班（シーズン1～3・全29話）★字幕版：9/20（日）深夜1:50から全29話一挙放送

ドイツの公共放送局Das Erste（ダス・エルステ）で放送中の、水上警察の活躍を描く人気クライム・アクション。ベルリン編の他、ボーデン湖編、デュースブルク編、エルベ川編があり、本作は現在シーズン5まで制作されている大人気シリーズ。

ベルリン警察内に新設された水上警察チームを率いることになった警部ヤスミン。ヤスミンの幼馴染でもある刑事パウラ、船長でもあるベテラン刑事ヴォルフ、街に精通しているファーリ、IT担当のマレーネ。そして、キュートな見た目だが元麻薬探知犬というギャップを持つワンコ、シュトゥレを含めた最強のチームが、“ジルバーメーヴェ号”に乗って水辺や船上で発生する事件に挑んでいく！

本作の舞台ベルリンはヨーロッパでも有数の水が豊かな都市。ベルリンを東西に横切って流れる全長約400キロのシュプレー川をはじめ、19世紀半ばに造られたラントヴェーア運河や、1942年の“ヴァンゼー会議”でも有名な、ベルリン南西にある大きな湖、ヴァンゼー（ヴァン湖）などがあり、観光スポットとしても、市民のレクリエーションスポットとしても親しまれている。ドラマの看板犬シュトゥレを演じるのは、パーソン・ラッセル・テリア（ミックス）のスウィーティー。2014年にベルリンの壁崩壊から25周年を記念して制作されたテレビ映画「BornholmerStraße」で、ベルリンの壁を越えてきた迷い犬という、物語の鍵を握る役柄でデビューした。

Leminoチャンネル「アクション＆ミステリープラス」にて配信中のタイトル

タイトル放送日時WAPO：エルベ川水上警察（シーズン1～2・全16話）★字幕版：9/22（火・休）午前10:00から全16話一挙放送WAPO：ベルリン水上警察（全8話）★字幕版：9/23（水・祝）午前10:00から全8話一挙放送WAPO：ベルリン水上警察（シーズン2・全8話）★字幕版：9/23（水・祝）夕方6:00から全8話一挙放送

■SOKO：ハンブルク特別捜査班（シーズン1～2）全16話

■SOKO：リンツ特別捜査班（シーズン1～2）全26話

■WAPO：エルベ川 水上警察（シーズン1～2）全16

（海外ドラマNAVI）

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