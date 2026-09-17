名将を「最高の投手」と唸らせた快投　“小さな巨人”と化した山本由伸に米球界で高まるCY賞獲得への期待「間違いなくもっと話題にされるべき選手」

敵将であり、百戦錬磨の名将であるテリー・フランコーナが「今、彼がリーグで最高の先発投手の1人であることには理由がある」と脱帽する胸をすくような投球だった。初回に先頭から2者連続四球を許した山本だったが、後続を危なげなく打ち取って無失点で切り抜けると、そこからは多彩な返球を四隅に投げ込む投球でレッズ打線を翻弄。反撃の糸口すら見出させなかった。

「ヤマモトは間違いなくもっと話題にされるべき選手なんだよ。ロサンゼルスだと、どうしてもオオタニの影に隠れがちになってしまうけど、彼ほどスポットライトが当たる舞台で活躍ができて、伝説になれる選手はいない」

無論、今季もサイ・ヤング賞の受賞候補者には強烈なライバルたちがいる。とりわけ最速169キロを投げる剛腕ジェイコブ・ミジオロウスキー（ブリュワーズ）と変幻自在の左腕クリストファー・サンチェス（フィリーズ）は、山本と同様、あるいはそれ以上に支配的な投球を続けている。しかし、「他の選手たちに敬意がないわけじゃない」とするプルーフ氏は、こう断言もしている。

「それでも今年はやっぱりヤマモトだ。今年ほど安定したシーズンはないし、彼なら間違いなく試合を作ってくれると計算ができる。あんな選手はなかなかいないよ」

日本人投手でサイ・ヤング賞を手にした者はいない。それだけに「史上最高」の呼び声もある山本が、どのような評価をされるかは興味深いところだ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]