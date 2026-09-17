「雷が落ちたんかと」朝の通勤時間で満員のバスにトラック追突　乗客10人けがトラック運転手重傷　神戸市

神戸市の県道でトラックが信号待ちのバスに追突。乗客10人が軽傷を負い、トラック運転手は重傷。現場はカーブが続く下り坂で運転手は「ブレーキがきかなかった」と話した。

朝の通勤時間で満員のバスに追突

運転席が押しつぶされ、中央分離帯のポールに乗り上げたトラック。

そこにぴったりとくっ付くようにバスが止まっている。

通勤時間帯の16日朝8時ごろ、神戸市の県道で事故は起きた。

現場はカーブが連続する下り坂。

警察によると、事故当時、信号待ちをしていたバスに、後ろから走ってきたトラックが突っ込んだという。

このバスに乗っていた男性は事故の瞬間について…。

バスの乗客：

雷が落ちたんかというぐらいでかい音。後ろからかなり強い衝撃がきて、土が流れ込んできた。急ブレーキかかったときみたいに立っていられなくなるぐらいの衝撃。

当時バスは満員状態。

乗客44人のうち20代～60代の男女10人が割れたガラスでけがをしたり、打撲するなど軽傷だ。

一方トラックを運転していた男性は、右足の骨を折る重傷で病院に運ばれた。

搬送前、警察にこう話していたという。

トラック運転手「ブレーキがきかなくなった」

警察は事故の原因や当時の状況を調べている。

（「イット！」9月16日放送より）