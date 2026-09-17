明日の『風、薫る』“りん”見上愛、体調が改善しない“シマケン”佐野晶哉の看護を続ける
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜～土曜8時ほか）の第25週「風媒花（ふうばいか）」（第125回）が9月18日に放送される。
【写真】シマケン（佐野晶哉）を看護するりん（見上愛）『風、薫る』第125回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第125回あらすじ
りんは再びシマケン（佐野晶哉）のもとへと向かう。りんの懸命な看護にもかかわらず、シマケンの体調は改善しない。医師の藤田（坂口涼太郎）が診察をするが、今後の経過によっては命に関わる場合もあるかもしれないと話す…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。
【写真】シマケン（佐野晶哉）を看護するりん（見上愛）『風、薫る』第125回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第125回あらすじ
りんは再びシマケン（佐野晶哉）のもとへと向かう。りんの懸命な看護にもかかわらず、シマケンの体調は改善しない。医師の藤田（坂口涼太郎）が診察をするが、今後の経過によっては命に関わる場合もあるかもしれないと話す…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。