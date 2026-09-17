8月26日から焼肉チェーン『牛角』で開催されている人気アニメ『呪術廻戦』とのコラボキャンペーンで、従業員による不正行為があったことを報告するX投稿が話題になっている。

【写真】完全に一度開封した形跡が…従業員の不正発覚の証拠

運営元は「社内規程に基づいて厳正に処分しております」

9月14日、あるXユーザーは牛角から届いたというメッセージのスクリーンショットを添えて、こう投稿。

《【注意喚起】 呪術廻戦と牛角とのコラボによる特典配布の件で問い合せたところ、店舗側より下記の不正が発覚したため周知のため注意喚起させて頂きます》

添えられたメッセージのスクショには、

《いただいた内容を受け、店舗の特典の取り扱いについて全従業員へ事実確認を行いました。その結果、特典の取り扱いについて、一部従業員が数枚開封してしまった事実が判明いたしました。また、店舗にある全ての在庫を確認したところ、糊づけ部分を見ても明らかに一度開封したように見える特典が数枚混入している状況を確認いたしました》

と不正行為を認め、謝罪。未開封の特典を渡すことを約束するメッセージとなっていた。この投稿主以外にも、X上では開封された形跡のある特典を渡されたという投稿はほかにもあった。

従業員によるコラボグッズの不正入手は、『くら寿司』で行われた「ちいかわ」キャンペーンでも問題になったばかり。そこで不正行為があったことが事実か、運営元のレインズインターナショナル広報部に確認したところ、投稿主の連絡で把握したと認めた。

「投稿者さまから弊社に対するお申し出によって事態を把握しました。現在判明の1店舗を含め、全店舗に対して調査を実施しております。投稿者さまには、既に直接連絡の上謝罪しておりますところ、適切に対応してまいります」

今回、不正行為を行った従業員や店舗への罰則はあるか？ という質問には、

「対象従業員への事実確認を行った上で、社内規程に基づいて厳正に処分しております」

そして、

「上記調査後、改善すべき点につきましては適切に改善してまいります」

チェーン全体で対策を行っていくという。

企業もコラボグッズの管理を厳しく行なっているようだが、それでも後を経たない不正行為を行う“転売員”たち。お金と時間をかけてグッズを入手しているファンたちが損をしないよう、従業員の教育をしっかりしてほしい。

週刊女性PRIME