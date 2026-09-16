白い“毒キノコ”が大量発生　駒沢公園や東京競馬場でも「オオシロカラカサタケ」確認　触ってしまったら手洗いを

列島各地で続く異例の長雨の影響で、今、公園など身近な場所に、“毒キノコ”が大量に発生する事態となっています。

強い毒性持つ「オオシロカラカサタケ」

東京・世田谷区にある駒沢公園では、9月13日、園内の一部に白いキノコが何本も生えていました。園内では、「園内に生えているキノコに触れないでください」と注意が呼びかけられています。

駒沢公園に生えていた白いキノコは、「オオシロカラカサタケ」。食べると嘔吐や下痢、場合によっては頭痛や激しい胃腸障害などを引き起こす、強い毒性を持つキノコです。

東京農業大学 橋本貴美子教授：

このキノコの毒はタンパク質の一種ですが、いくら加熱しても壊れない。なので、これを調理して食べると胃腸系の中毒を起こし、おなかが痛いとか下痢をするなどの症状が出ます。

間違えて食べて入院するケースも

岩手県盛岡市では9月3日、県内に住む4人が、職場付近に生えていたキノコを食べ、そのうち2人は嘔吐や下痢の症状が出たため入院。4人が食べたキノコは「オオシロカラカサタケ」とみられ、食用の「カラカサタケ」と間違えて食べたということです。

東京農業大学 橋本貴美子教授：

カラカサタケというキノコがおいしいキノコとされているので、それと間違って食べる人が時々います。（キノコの）傘の表面がカラカサタケはもっと茶色なんです。

この毒キノコは、東京・府中市にある東京競馬場の芝生や横浜市内の公園など、関東各地で見つかっています。

埼玉県滑川町にある国営武蔵丘陵森林公園では、円環状にキノコが生える「フェアリーリング」が出現。これらのキノコも“毒キノコ”とみられます。

園の担当者によりますと、輪の直径はおよそ6メートル。園内の植物の採取は禁止となっているため、来園者に手を触れないよう呼びかけています。

“異例の長雨”で大量発生 「触らない、採らない、食べない」

イット！取材班は、16日、神奈川県川崎市の多摩川周辺でも「オオシロカラカサタケ」を見つけました。白いキノコがあちらこちらに生えているのが確認できました。

国土交通省の京浜河川事務所はSNSで、「触らない、採らない、食べない」などと注意を呼びかけています。

大量発生している“毒キノコ”について、周辺の住民からは「直接害がなければ別に自然界に生えてても問題はないのかな」「ちょっと怖い。なくなってほしいかなと思う」といった声が聞かれました。

専門家は、毒キノコの大量発生の原因の一つは、「異例の長雨」だとみています。

東京農業大学 橋本貴美子教授：

このキノコは“熱帯性のキノコ”といわれているように、割と暑い時が好きなんですね。暑い時に大雨が降ると、あちこちでぼこぼこ出てきてしまう。

この毒キノコは触っただけでは害はありませんが、そのまま口や目をこすると手に付着した成分が体内に入る恐れがあるため、触った場合は手洗いが必要です。

（「イット！」9月16日放送より）