C・ロナウド＆マネ＆J・フェリックスら先発も…タレント軍団、ACLE初戦で衝撃の０－４惨敗。元マリノス指揮官「選手に責任はない」
アジアNo.１クラブを懸けた大会、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージが開幕。現地９月15日にはアンジェ・ポステコグルー監督が率い、クリスティアーノ・ロナウドを擁するアル・ナスル（サウジアラビア）が、アル・アイン（UAE）と敵地で対戦し、０－４で惨敗した。
まさかのスタートとなった。C・ロナウドの他にもサディオ・マネ、ジョアン・フェリックスら名の通ったスターを先発起用したタレント軍団だが、25分に先制を許すと、後半中盤以降にさらに３失点。対して自分たちは１点も奪えず。頼みのC・ロナウドも不発でUAE王者に屈した。
アジアサッカー連盟の公式サイトによれば、ポステコグルー監督は試合後の会見で「結果について選手たちを責めるつもりはない。現在、過密日程に直面しており、それが大きな要因となってチームのパフォーマンスに影響を与えている」と語った。
以前に横浜F・マリノスを率いたオーストラリア人指揮官は、「チームやコーチングスタッフに批判が向けられるのは当然だ。このような結果になった場合、責任を負うのは監督だ」と強調。「我々は今後の試合に向けて、仕事に取り掛かり、過ちを検証しなければならない。選手たちは全力を尽くしてくれた。彼らに責任はない」と繰り返した。
なお、今夏にポステコグルー体制が発足したアル・ナスルは、国内リーグにおいては５勝１分１敗で３位となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】カリュウ？独特の発音で三笘薫を呼び止め、激熱…
まさかのスタートとなった。C・ロナウドの他にもサディオ・マネ、ジョアン・フェリックスら名の通ったスターを先発起用したタレント軍団だが、25分に先制を許すと、後半中盤以降にさらに３失点。対して自分たちは１点も奪えず。頼みのC・ロナウドも不発でUAE王者に屈した。
以前に横浜F・マリノスを率いたオーストラリア人指揮官は、「チームやコーチングスタッフに批判が向けられるのは当然だ。このような結果になった場合、責任を負うのは監督だ」と強調。「我々は今後の試合に向けて、仕事に取り掛かり、過ちを検証しなければならない。選手たちは全力を尽くしてくれた。彼らに責任はない」と繰り返した。
なお、今夏にポステコグルー体制が発足したアル・ナスルは、国内リーグにおいては５勝１分１敗で３位となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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