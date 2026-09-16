家に出まくるムカデをライギョの水槽に次々と投入、まさかの「一口で食べちゃってました」な結末に
YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、『家にムカデが出まくるので全部ライギョ水槽に入れてみた。』と題した動画を公開しました。動画では、飼育中のライギョ（カムルチー）たちに、自宅で捕獲した大量のムカデを餌として与える驚きの検証が行われています。
稚魚から育てて1年2ヶ月が経過したライギョたち。成長スピードには個体差があり、大小さまざまなサイズに育った姿が水槽ごとに紹介されます。普段は人工飼料を中心に与えていますが、最近、配信者の自宅周辺の空き家から大量発生しているというムカデを集め、ライギョたちが食べるのかを試すことに。
ピンセットで慎重にムカデを水槽に落とすと、水面に浮かんでうごめくムカデにライギョたちがすぐさま反応します。大きめの個体は警戒心が強いのかスルーしてしまいますが、別の水槽にいる小さめのライギョは、獲物を見つけるなり水面へ浮上し、勢いよく一口で丸飲みに。その見事な捕食シーンに、思わず「食べた！」と配信者も声を上げました。
その後も別の水槽で検証を続けると、「秒で食っちゃった」という言葉通り、次々とムカデに食らいつくライギョたちの姿が収められています。硬い足を持つ不気味なムカデですが、ライギョにとっては格好のおやつだったようです。野生の狩猟本能を存分に垣間見ることができる、迫力満点の検証結果となりました。
稚魚から育てて1年2ヶ月が経過したライギョたち。成長スピードには個体差があり、大小さまざまなサイズに育った姿が水槽ごとに紹介されます。普段は人工飼料を中心に与えていますが、最近、配信者の自宅周辺の空き家から大量発生しているというムカデを集め、ライギョたちが食べるのかを試すことに。
ピンセットで慎重にムカデを水槽に落とすと、水面に浮かんでうごめくムカデにライギョたちがすぐさま反応します。大きめの個体は警戒心が強いのかスルーしてしまいますが、別の水槽にいる小さめのライギョは、獲物を見つけるなり水面へ浮上し、勢いよく一口で丸飲みに。その見事な捕食シーンに、思わず「食べた！」と配信者も声を上げました。
その後も別の水槽で検証を続けると、「秒で食っちゃった」という言葉通り、次々とムカデに食らいつくライギョたちの姿が収められています。硬い足を持つ不気味なムカデですが、ライギョにとっては格好のおやつだったようです。野生の狩猟本能を存分に垣間見ることができる、迫力満点の検証結果となりました。
YouTubeの動画内容
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