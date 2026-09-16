「フギャアア」と鳴く猫を白黒猫が教育した結果…まさかの「サイレント」な結末
YouTubeチャンネル「ねこかます nekokamasu」が、「【猫】フギャアアア→教育→サイレントフギャアアア」と題した動画を公開しています。
動画では、やかましく鳴く茶トラ1号が、新しく加わったボスの4号から厳しい教育を受け、見事な態度の変化を見せるユーモラスな様子が収められています。
視界を茶色く染めるほどの子猫っぷりに定評のある茶トラ3兄弟の前に、色情報を破棄したような白黒の猫、通称「モノクロームの茶トラ4号」が現れます。
突然兄弟が増えたことに違和感を覚える3兄弟ですが、最大の懸念事項は別にあるようです。それは、1号が「フギャアア」とやかましく鳴くこと。
見かねた4号は、1号に対して教育的指導として説教をかまします。4号が1号を追いかけて対峙すると、巻き添えを食らいたくない2号と3号はあからさまに距離を取り、遠くから静観の構えを見せました。
1号は毛が散るほどシバかれた直後こそ狼狽するものの、基本的にはのんきな性格です。しかし、4号から再び詰め寄られると、たまらず壱胡に助けを求めるような仕草を見せました。
4号の怒りの原因は、1号の鳴き声のやかましさと、ねぐらが被っていることにあるようです。厳しいボスの態度は一貫しており、1号に対する教育が着実に進んでいきます。
その後、4号にシバかれ続けた甲斐あってか、1号は4号の前では声をあげなくなりました。4号がいない時は「揚げたてのからあげ」のごとく元気にフギャアアと鳴く1号ですが、ひとたび4号に睨まれると、声を出さずに口だけを動かす「サイレントフギャー」へと変化します。ボスの前ではすっかり萎びてしまった1号の姿から、4号の教育が見事に成功したことが窺える、微笑ましい日常の一コマとなっています。
動画では、やかましく鳴く茶トラ1号が、新しく加わったボスの4号から厳しい教育を受け、見事な態度の変化を見せるユーモラスな様子が収められています。
視界を茶色く染めるほどの子猫っぷりに定評のある茶トラ3兄弟の前に、色情報を破棄したような白黒の猫、通称「モノクロームの茶トラ4号」が現れます。
突然兄弟が増えたことに違和感を覚える3兄弟ですが、最大の懸念事項は別にあるようです。それは、1号が「フギャアア」とやかましく鳴くこと。
見かねた4号は、1号に対して教育的指導として説教をかまします。4号が1号を追いかけて対峙すると、巻き添えを食らいたくない2号と3号はあからさまに距離を取り、遠くから静観の構えを見せました。
1号は毛が散るほどシバかれた直後こそ狼狽するものの、基本的にはのんきな性格です。しかし、4号から再び詰め寄られると、たまらず壱胡に助けを求めるような仕草を見せました。
4号の怒りの原因は、1号の鳴き声のやかましさと、ねぐらが被っていることにあるようです。厳しいボスの態度は一貫しており、1号に対する教育が着実に進んでいきます。
その後、4号にシバかれ続けた甲斐あってか、1号は4号の前では声をあげなくなりました。4号がいない時は「揚げたてのからあげ」のごとく元気にフギャアアと鳴く1号ですが、ひとたび4号に睨まれると、声を出さずに口だけを動かす「サイレントフギャー」へと変化します。ボスの前ではすっかり萎びてしまった1号の姿から、4号の教育が見事に成功したことが窺える、微笑ましい日常の一コマとなっています。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
縁あって我が家に来た翡文（ひふみ・オス三毛猫）、琥麦（こむぎ・招き猫娘）、紗崙（しゃろん・シャムキジ靴下猫）、陸珸（ろくご・どら焼き茶トラ猫）の珍妙な生態及びうちで預かったり縁のあった猫たち等を披露しております。 Observing my cat's behavior,uploading their funny videos
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