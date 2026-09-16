元・野良猫が珍妙猫とコンビ結成！解散の危機を乗り越え、洗濯ネットの試練に挑む

【奇跡の再会】家の中で鉢合わせた元野良猫の伯父と甥、まさかの結末に「さすが」

引退を決意したボス猫を保護へ！「ここで待ってろ」と言われ動かず待ち続けたまさかの結末

チャンネル情報

縁あって我が家に来た翡文（ひふみ・オス三毛猫）、琥麦（こむぎ・招き猫娘）、紗崙（しゃろん・シャムキジ靴下猫）、陸珸（ろくご・どら焼き茶トラ猫）の珍妙な生態及びうちで預かったり縁のあった猫たち等を披露しております。 Observing my cat's behavior,uploading their funny videos