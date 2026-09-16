牛角『呪術廻戦』コラボの特典めぐり店舗従業員による開封、私的な持ち出し行為が発覚 全店舗で不正行為の調査実施へ「深くお詫び」
牛角は16日、現在展開中のアニメ『呪術廻戦』5周年コラボキャンペーンについて、特典の一部が店舗従業員によって開封、または私的に持ち出されていた不正行為が発覚したと発表した。
【写真】店舗従業員による不正行為が発覚した「オリジナルクリアカード」
牛角の公式SNSには同日、レインズインターナショナル名義でのお詫び文が掲載され「弊社店舗におきまして、牛角×アニメ『呪術廻戦』5周年コラボキャンペーン特典である『オリジナルクリアカード』のうちの数個が店舗従業員によって開封され、再び封をされた状態でお客様に提供されたこと、また、一部が私的に持ち出されていたという不正行為が判明いたしました」と伝えられた。続けて「ファンの皆様、権利者並びに関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご不快な思いをお掛けいたしましたこと深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
さらにこうした事態を受けて、今後、全店舗で同種の事案の有無について調査す、特典商品の保管及び受渡しに関する管理体制の見直しを行うことなどを伝えた。その上で「また、他店舗において同様の事案が確認された場合には、適切に対応してまいります。なお、当該従業員に対しましては、社内規程に基づき厳正な処分を実施いたしております」とした。
今回のコラボは8月26日から9月30日までの期間で実施。先月28日には、想定を上回る反響、注文があったとして翌29日から購入制限を設けることも伝えられていた。
飲食店とアニメのコラボ特典をめぐっては今月、「くら寿司」でも『ちいかわ』コラボキャンペーン中に従業員による不正行為が発覚。その後、コラボを全店で中止する事態に発展した。
【写真】店舗従業員による不正行為が発覚した「オリジナルクリアカード」
牛角の公式SNSには同日、レインズインターナショナル名義でのお詫び文が掲載され「弊社店舗におきまして、牛角×アニメ『呪術廻戦』5周年コラボキャンペーン特典である『オリジナルクリアカード』のうちの数個が店舗従業員によって開封され、再び封をされた状態でお客様に提供されたこと、また、一部が私的に持ち出されていたという不正行為が判明いたしました」と伝えられた。続けて「ファンの皆様、権利者並びに関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご不快な思いをお掛けいたしましたこと深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
今回のコラボは8月26日から9月30日までの期間で実施。先月28日には、想定を上回る反響、注文があったとして翌29日から購入制限を設けることも伝えられていた。
飲食店とアニメのコラボ特典をめぐっては今月、「くら寿司」でも『ちいかわ』コラボキャンペーン中に従業員による不正行為が発覚。その後、コラボを全店で中止する事態に発展した。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優