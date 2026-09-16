クッションの上で“クセの強すぎる”姿を見せる犬の様子が、SNSで話題となっている。

【映像】衝撃の“ホラー顔”を見せる瞬間（実際の様子）

とてもマイペースなペキニーズのととまるくん（1歳）。飼い主に「撫でて～！」と歩み寄ってくることもあれば、「遊んで～！」と1時間ほどぶっ通しで遊びを求めてくるなどワガママな一面も見せるという。

ある日、飼い主（@TOTOMARU1026）が、ととまるくんに新しいクッションを買ってきたそうだが、その翌日の反応が“クセ強”であった。

クセの強すぎる寝相からホラー顔に…

すごい寝相のヘソ天で“くねくね”寝ていると思ったら…突然、目をひんむきながらホラー顔に。

クッションの上で寝返りを打っている、ととまるくんが可愛くて飼い主が撮影していたそうだが、「急に目玉が飛び出そうになっており、ホラーかと思いました」とのこと。

別の日にも、心配になるほど体をねじらせながら寝ている様子を見せたととまるくん。もしかしたらクッションの生地の冷たさを背中全体で味わっていたのかもしれない。普段は可愛らしいととまるくんの意外な一面が見えた瞬間であった。（『ABEMA Morning』より）